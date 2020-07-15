Доход SAP от облачных сервисов в первом полугодии вырос на 25%

15 июля 2020 г., 17:05

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Компания SAP SE анонсировала предварительные финансовые результаты второго квартала 2020 г. Доходы от облачных сервисов выросли на 21% до 2,04 млрд евро. Выручка от лицензий на ПО снизилась на 18% до 0,77 млрд евро, что является значительным последовательным улучшением в сравнении с первым кварталом. Доходы от облачных и программных продуктов повысились на 4% до 5,71 млрд евро. Общая выручка увеличилась на 2% до 6,74 млрд евро. Операционная прибыль выросла на 55% до 1,28 млрд евро. Операционная маржа увеличилась на 6,5 п.п. до 19,0%.

За первые шесть месяцев облачные доходы SAP выросли на 25% до 4,05 млрд евро. Доход от лицензий на ПО снизился на 23% до 1,22 млрд евро. Доходы от облачных и программных продуктов повысились на 5% в годовом исчислении до 11,11 млрд евро. Общая выручка увеличилась на 4% до 13,26 млрд евро. Операционная прибыль в первом полугодии выросла более чем на 100% до 2,49 млрд евро. Операционная маржа увеличилась на 13,4 п.п. до 18,8%.

Предполагается, что в третьем и четвертом кварталах конъюнктура спроса будет постепенно улучшаться по мере дальнейшего восстановления экономики.

«Я горжусь результатами, которых достигла команда в сложной ситуации, связанной с COVID-19, они даже превзошли наши ожидания. Очевидно, что клиенты обращаются к интеллектуальному предприятию SAP для того, чтобы поддержать устойчивость, прибыльность и эффективность. Благодаря внушительному портфолио инновационных инструментов мы можем помочь в достижении этих целей, способствовать трансформации бизнеса, укрепить позиции на рынке несмотря на кризис. Мы продолжим инвестировать в стратегически важные направления, в частности, промышленные облака», – говорит Кристан Кляйн (Christian Klein), генеральный директор SAP.

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