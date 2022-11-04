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Дохід lifecell у третьому кварталі підвищився на 9,8% до 2,371 млрд грн.

4 ноября 2022 г., 17:25
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Дохід lifecell у третьому кварталі підвищилась на 9,8% 2,371 млрд грн.

Оператор мобільного зв’язку lifecell оголосив фінансові та операційні результати за третій квартал 2022 року. У звітному періоді компанія продемонструвала зростання доходу на 9,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2,371 млрд грн.

Показник EBITDA збільшився на 15,8% на річній основі до 1,418 млн грн, у результаті чого маржа EBITDA склала 59,8%. Це стало можливим завдяки низці заходів із контролю над витратами, включно зі зменшенням маркетингових витрат.

Капітальні інвестиції lifecell у третій чверті зменшились на 10,4% до 639,6 млн грн. Чистий прибуток зріс на 119,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 381,6 млн грн.

Активна тримісячна абонентська база телекомоператора з липня по вересень скоротилася на 7,9% до 8,2 млн, через війну в країні.

У звітному періоді активний тримісячний ARPU (середній дохід з одного абонента) збільшився на 14,9% на річній основі до 95,4 грн. Водночас 12-місячний MoU (середня кількість використаних абонентом за місяць хвилин розмов) зменшився на 17,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 149 хвилин.

У середньому приблизно 9% технологічних майданчиків оператора в третьому кварталі тимчасово не працювали. Станом на кінець вересня приблизно 91% магазинів компанії працювали щодня по всій країні.

lifecell продовжував лідирувати за рівнем проникнення смартфонів, який досяг 84,5% станом на кінець вересня.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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