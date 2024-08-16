Дохід індустрії DRAM зріс на 24,8% у ІІ кв.

16 августа 2024 г., 11:35

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Останні дані TrendForce показують, що в другому кварталі 2024 року галузь DRAM продемонструвала значне зростання доходу до 22,9 млрд дол., що на 24,8% більше, ніж у попередньому кварталі. Цей сплеск був зумовлений розширенням поставок основних продуктів, що збільшило дохід більшості виробників. Контрактні ціни у другому кварталі зберігали тенденцію до зростання, а через геополітичні фактори очікується, що в третьому кварталі зростання звичайних контрактних цін на DRAM перевищить попередні прогнози.



Ключові гравці - Samsung, SK hynix та Micron - повідомили про збільшення поставок у другому кварталі порівняно з попереднім. Середні ціни також продовжував зростати відповідно до тенденції першого кварталу. Цьому сприяв землетрус, що стався на Тайвані на початку квітня, а також високий попит на продукцію HBM, який змусив покупців DRAM вдатися до більш агресивних стратегій закупівель. Як наслідок, у другому кварталі контрактні ціни були остаточно скориговані на 13%-18%.



TrendForce підкреслила, що Samsung отримав вигоду від збільшення ASP на 17-19%, при цьому поставки бітів також дещо зросли, що призвело до зростання доходу від DRAM на 22% до 9,82 млрд дол, оскільки компанія зберегла свої лідируючі позиції на ринку.



SK hynix збільшила поставки бітів більш ніж на 20% завдяки сертифікації та масовому відвантаженню продукції HBM3e, що призвело до значного зростання доходу на 38,7% до 7,91 млрд дол.



Виторг Micron у другому кварталі зріс на 14,1% до 4,5 млрд дол., попри незначне зниження ASP, оскільки відвантаження зросли на 15-16%. Однак, агресивні розпродажі дешевої 1-бета нм DDR5 у другому кварталі призвели до відставання компанії від основних конкурентів.



З погляду прибутковості, зростання контрактних цін на DRAM, повне завантаження виробничих потужностей, відновлення збитків від списання запасів та збільшення продажів преміальних продуктів, таких як DDR5 та HBM, дозволили виробникам зберегти прибутковість у ІІ кв. Маржа операційного прибутку Samsung зросла з 22% у попередньому кварталі до 37%, SK hynix - з 33% до 45%, в той час, як маржа операційного прибутку Micron покращилась з 6,9% до 13,1% завдяки меншому внеску продукції HBM.



Тайванські виробники продемонстрували різні результати у минулому кварталі. Nanya Technology зазнала незначного скорочення поставок через нижчі продажі споживчої DRAM, але вищі ціни на оперативну пам'ять покращили її операційну маржу з -30,7% до -23,4%. Winbond підвищив контрактні ціни на продукцію високої щільності та збільшив ASP на 24-26%. Це призвело до зростання виручки на 3,7% кв/кв до 168 млн дол., що також було зумовлено збільшенням продажів продукції низької щільності за високими цінами. Виторг PSMC від споживчої DRAM знизився на 13,5%, але загальна виручка зросла на 2,2%, якщо враховувати послуги ливарного виробництва, що відображає активне нарощування запасів їхніми клієнтами.



TrendForce відзначає, що більшість виробників DRAM завершили переговори про контрактні ціни на третій квартал з OEM-виробниками ПК і CSP наприкінці липня 2024 року, і результати перевершили очікування. У зв'язку з цим TrendForce переглянула прогноз зростання контрактних цін на звичайну DRAM у третьому кварталі до 8%-13% - приблизно на 5 відсоткових пунктів вище попереднього прогнозу.



Китайські хмарні оператори побоюються нових санкцій з боку США щодо своїх AI-чипів або закупівель пам'яті, починаючи з другого кварталу. У відповідь вони активно накопичували запаси, подвоївши обсяги закупівель порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це змусило виробників DRAM зафіксувати вищі ціни і змусило американських CSP скоригувати свої закупівельні ціни в бік підвищення. Зростання цін на серверну DRAM також позитивно вплинуло на переговори щодо контрактних цін на DRAM для ПК.



Крім того, Samsung розпочала виробництво пластин HBM3e на своїх заводах, щоб забезпечити своєчасні поставки після перевірки продукції HBM3e. Це, ймовірно, вплине на графіки виробництва DDR5 у другій половині цього року. Виробники завершують роботу над планами потужностей на 2025 рік, причому SK hynix і Samsung надають пріоритет виробництву HBM над DDR5, що вказує на те, що ціни на DRAM навряд чи впадуть в найближчі квартали.

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