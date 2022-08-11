Дохід Foxconn за піврічча зріс на 8% до 96,94 млрд дол.

11 августа 2022 г., 10:45

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Тайванська компанія Hon Hai Precision (Foxconn) оголосила фінансові результати за другий квартал і перше півріччя 2022 року.



У квітні-червні виторг досяг 1,51 трильйона тайваньських доларів (50,47 млрд дол.), що є рекордом за цей період - продемонстроване зростання на 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Рентабельність валового прибутку склала 6,40%, що на 0,37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток материнської компанії склав 33,29 млрд тайваньських доларів (1,11 млрд дол.), що також є рекордним показником.



За перші шість місяців 2022 року дохід сягнув 2,9 трлн тайваньських доларів (96,94 млрд дол.), що є рекордом, і зріс на 8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Компанія Hon Hai переглянула свій прогноз продуктивності на весь рік із «приблизно незмінного» на «зростання».



Заглядаючи на майбутнє, голова Hon Hai Янг Лю сказав, що геополітика, інфляційний тиск і пандемія Covid роблять прогнози дуже обережними, але очікується, що показники групи зростуть у третьому кварталі порівняно з роком раніше. За його словами, квартальні основі показники, ймовірно, будуть стабільними через більш високу базу.



Окрім розширення нових напрямків діяльності, підвищення прибутковості також є довгостроковою метою групи.



Однак через погану ситуацію на ринках капіталу в першому півріччі інвестиційний прибуток і непрофільний прибуток значно знизилися. Виходячи з поточних умов ринку капіталу, Hon Hai зберігає консервативний прогноз щодо непрофільних доходів у другому півріччі.



Серед чотирьох основних груп продуктів Hon Hai, як повідомив Лю, група постачальників хмарних послуг у третьому кварталі має зафіксувати двозначний квартальний прибуток і призвести до зростання в порівнянні з минулим роком, найкращі результати серед груп завдяки зростанню кількості клієнтів. Проте споживча електроніка через високу базу порівняння з другим кварталом, ймовірно, скоротиться в порівнянні з наступним кварталом. Але попит на заміну означатиме, що він буде стабільним порівняно з періодом минулого року.



Що стосується персональних комп’ютерів, попри недавній шум навколо попиту в цьому секторі, клієнти Hon Hai та асортимент продукції випереджають галузь. Надійне управління ланцюгом постачання групи забезпечує клієнтам стабільність потреб у компонентах, перевага, яка лежить в основі прогнозу Hon Hai на третій квартал. Більше того, незважаючи на карантин пандемії в Китаї, Hon Hai зміг оптимізувати поставки компонентів та інших продуктів для внутрішнього використання в своїх операціях, що дозволило повністю використовувати цей сегмент і отримати дохід. У міру послаблення карантину з’являться перспективи отримання прибутку, що призведе до зростання у другій половині року та протягом усього року.



За словами Лю, стратегія групи «3+3» прогресує, що підкреслюється тим, що виробничі потужності Hon Hai в Огайо обслуговують більше клієнтів. Майже 400 місцевих співробітників приєдналися, і в липні почалося невелике виробництво пікапів EV. Очікується, що виробництво для Monarch Tractor розпочнеться там у січні 2023 року, що є ключовим моментом для Hon Hai для поширення технологій електромобілів на інші сфери застосування.



У рамках побудови своєї екосистеми Hon Hai створить центр досліджень і розробок легкових автомобілів у Детройті, штат Мічиган, до якого вже приєдналася низка досвідчених дослідників і розробників. З альянсом MIH як міцною основою центр працюватиме над розробкою пасажирських транспортних засобів і розширенням можливостей B2B.



У галузі автомобільних акумуляторів Hon Hai завершує розробку елементів LFP для електричних автобусів. Поставки зразків мають розпочатися в третьому кварталі, а масове виробництво заплановано на 2024 рік. Для виробництва автомобільних напівпровідників Hon Hai об’єднався зі світовим лідером NXP, компанії будуть спільно розробляти автомобільні підсистеми та рішення наступного покоління.

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