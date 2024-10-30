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Дохід AMD у ІІІ кв. зріс на 18% до 6,82 млрд дол.

30 октября 2024 г., 17:33
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Advanced Micro Devices повідомила про результати третього кварталу.
 
Дохід компанії зріс на 18% до 6,82 мільярда доларів проти 6,71 мільярда доларів за прогнозом.
 
Чистий прибуток виробника склав 771 мільйон доларів, або 47 центів на акцію, порівняно з 299 мільйонами доларів (18 центами на акцію) роком раніше. 
 
Валова маржа AMD збільшилася до 54%, що, за словами компанії, пов'язано зі збільшенням доходів центрів обробки даних.
 
У жовтні AMD анонсувала новий чіп штучного інтелекту під назвою MI235X і заявила, що очікує, що до 2028 року ринок графічних процесорів для штучного інтелекту буде коштувати 500 мільярдів доларів. У вівторок компанія повідомила, що очікує 5 мільярдів доларів від продажів AI-чіпів в цьому році, в порівнянні з попереднім прогнозом в 4,5 мільярда доларів.
 
Повідомляється, що чіпи AMD зі штучним інтелектом займають провідне місце в сегменті центрів обробки даних, який більш ніж подвоївся в річному обчисленні до 3,5 мільярдів доларів. AMD заявила, що це було досягнуто в основному завдяки високим продажам графічних процесорів для AI під брендом Instinct. Загальний дохід центрів обробки даних виріс на 122% в порівнянні з минулим роком. Су сказав, що AMD як і раніше бачить великий попит з боку хмарних провайдерів та інших компаній на створення інфраструктури AI.
 
У клієнтському сегменті AMD, як повідомляється, продажі чипів для ПК зросли на 23% до 1,9 мільярда доларів. 
 
Дохід від чипів для ігрових консолей скоротився на 68% в річному обчисленні. Це компанія пояснила зменшенням доходів від «напівкастомних продуктів», які включають в себе рішення для Sony PlayStation 5.
 
Вбудовані рішення для промисловості та інших застосувань, принесли на 25% (в річному обчисленні) до 927 мільйонів доларів.
 
AMD заявила, що очікує близько 7,5 млрд доларів в поточному кварталі. 
 
Хоча показники за квартал AMD зросли, аналітики залишилися не дуже задоволенні розвитком напрямку рішень компанії для АІ, тому її акції впали на 7% у вівторок на торгах. В цілому у 2024 році цінні бумаги Advanced Micro Devices зросли приблизно на 20%, хоча конкуренти, такі як Nvidia і Broadcom, отримали набагато більший поштовх на біржі за той самий період. 
 

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