Дохід Adobe зріс на 10% до 5,31 млрд дол. у минулому кварталі

14 июня 2024 г., 11:42

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Компанія Adobe презентувала показники свого другого фінансового кварталу.

Дохід за період зріс на 10% у річному вимірі до 5,31 млрд дол.

Операційний прибуток за GAAP склав 1,89 млрд дол.

Грошові потоки від операційної діяльності досягли 1,94 млрд дол.

Дохід сегменту Digital Media склав 3,91 млрд доларів, що на 11% більше, ніж рік тому. Виручка сегменту Creative зросла до 3,13 млрд доларів, що на 10% більше, ніж у попередньому році. Дохід від Document Cloud склав 782 млн дол., тут зростання на 19%.

Дохід сегмента Digital Experience склав 1,33 млрд доларів, що на 9% більше, ніж у попередньому кварталі. Дохід від підписки у цьому напрямку зріс на 13% до 1,20 млрд дол.

Протягом кварталу Adobe оголосила про доступність сервісу для точного налаштування генеративних моделей штучного інтелекту Firefly компанії, щоб надавати іміджевий контент, який відповідає принципам бренду клієнтів.

"Ми в захваті від прискорення темпів інновацій у цифровому медіа-бізнесі і задоволені впровадженням функціональності штучного інтелекту, а також її ранньою монетизацією в Document Cloud і Creative Cloud, включаючи наші флагманські додатки, сервіси Firefly і Express", - сказав Девід Вадвані (David Wadhwani), президент Adobe Digital Media Business, під час телефонної розмови. За його словами, Adobe бачить, що передплатники Creative Cloud оновлюють свої плани, щоб отримати доступ до можливостей Firefly.

До того, як Adobe опублікувала заяву в четвер, акції компанії впали на 23% в цьому році, в той час як індекс S&P 500 виріс приблизно на 14%.

Компанія Adobe прогнозує скоригований прибуток на акцію від 4,50 до 4,55 доларів за третій фінансовий квартал при доході від 5,33 до 5,38 мільярдів доларів.

Adobe підвищила свій прогноз на 2024 фінансовий рік, передбачивши річний скоригований прибуток на акцію від 18,00 до 18,20 доларів, а дохід від 21,40 до 21,50 мільярдів доларів.

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