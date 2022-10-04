До роботи вже повернулися 75% партнерів платформи електронної комерції АЛЛО

4 октября 2022 г., 17:25

0

Tweet

Національний маркетплейс АЛЛО повернув до роботи вже три чверті підприємців-партнерів, впровадив систему мотивації та гарячу лінію для продавців, а наразі – вдосконалює особистий кабінет мерчанта.

«Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, через логістичні ризики більшість представників малого та середнього бізнесу мали складнощі з якісним виконанням онлайн замовлень. Тому на прохання торговців-партнерів маркетплейс АЛЛО відключив кабінети підприємців. Вже до середини квітня торгівці адаптувалися до реалій та повернулися до роботи на маркетплейсі АЛЛО – МСБ налагодили власну логістику, перенесли склади та продовжили роботу в тих регіонах, де є можливість. Кількість замовлень товарів на маркетплейсі АЛЛО почала зростати вже з липня. Наразі 75% підприємців з тих, що були зареєстровані на маркетплейсі АЛЛО до 24 лютого, повністю відновили роботу», – зазначає Наталія Панкратова, операційна директорка групи компаній АЛЛО та керівниця маркетплейсу allo.ua.

Маркетплейс АЛЛО продовжує розвиток та пропонує нові сервіси партнерам, підприємцям малого та середнього бізнесу, які продають товари на allo.ua:

Програма мотивації для підприємців – маркетплейс повертає до 20% комісії тим, хто продає товари за кращою ціною, пропонує високий сервіс та має мінімальний відсоток повернень товару;

Гаряча лінія та чат для торговців, які набули актуальності саме під час війни. Розв'язувати питання оперативно тепер можна за номером гарячої лінії 0-800-300-100 або 0-800-200-900. Чат доступний в особистому кабінеті підприємця. Також можна звертатися на адресу [email protected] Підтримка партнерів працює з 09:00 до 18:00;

Підприємці тепер можуть долучатися до промоакцій на маркетплейсі. Це доступно для тих комерсантів, що пропонують вигідну ціну, мають заповнену картку товару, позитивні відгуки від покупців та незначний відсоток повернень товару.

«Попри все спостерігаємо й реєстрації нових продавців, цьогоріч це вдвічі менше, якщо порівнювати період травень-серпень 2021 та 2022 років. Бачимо зростання реєстрацій партнерів у категоріях дім, сад, ремонт. Нові реєстрації – це добрий знак для економіки», – підкреслює Наталія Панкратова.

До кінця року планується вдосконалити блок управління товарами та цінами, тож підприємці зможуть самостійно управляти власними товарами, встановлювати ціни через особистий кабінет та бачити все, що стосується товарів: картку якого товару завантажено, на який встановлено акційну ціну тощо. Це дозволить підприємцям управляти товарами в ще більш зручному форматі. Також триває робота й над тим, щоб клієнти мали змогу сплатити частинами за товари підприємців, які купують на маркетплейсі АЛЛО.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0

Tweet