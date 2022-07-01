До чат-боту єВорог під'єдналося понад 323 тисячі українців

За даними с телеграм-каналу голови Мінцифри Михайло Федоріва, за весь час повномасштабного вторгнення рф понад 323 тисячі українців надістали повідомлення до чат-боту єВорог
Зазначено, що зараз дуже важливо залишатися активними й ділитися з нашими захисниками інформацією, яка може їм знадобитися. Тож якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, бачите ворожу техніку, повідомляйте в чатбот від Мінцифри — єВорог.
За можливості діліться фото чи відео або ж надсилайте заяву просто текстом про:
▪️скупчення та переміщення колон ворожої техніки;
▪️бензовози;
▪️транспортування техніки залізницею;
▪️склади з боєприпасами;
▪️радіолокаційні станції;
▪️позиції артилерії;
▪️польові аеродроми для гвинтокрилів.
Під час зйомки впевніться, що залишаєтесь непоміченими для ворога, а вашому життю нічого не загрожує. Будьте обережні і діліться чатботом з друзями.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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