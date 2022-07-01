До чат-боту єВорог під'єдналося понад 323 тисячі українців

1 июля 2022 г., 8:05

За даними с телеграм-каналу голови Мінцифри Михайло Федоріва, за весь час повномасштабного вторгнення рф понад 323 тисячі українців надістали повідомлення до чат-боту єВорог





Зазначено, що зараз дуже важливо залишатися активними й ділитися з нашими захисниками інформацією, яка може їм знадобитися. Тож якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, бачите ворожу техніку, повідомляйте в чатбот від Мінцифри — єВорог.



За можливості діліться фото чи відео або ж надсилайте заяву просто текстом про:



▪️скупчення та переміщення колон ворожої техніки;

▪️бензовози;

▪️транспортування техніки залізницею;

▪️склади з боєприпасами;

▪️радіолокаційні станції;

▪️позиції артилерії;

▪️польові аеродроми для гвинтокрилів.



Під час зйомки впевніться, що залишаєтесь непоміченими для ворога, а вашому життю нічого не загрожує. Будьте обережні і діліться чатботом з друзями.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист