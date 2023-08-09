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ДНС знешкоджено за добу 581 вибухонебезпечних предметів

9 августа 2023 г., 8:25
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомила, що упродовж доби її піротехнічні підрозділи залучалися 138 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 581 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 47,49 гектарів.
 
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 21 тис. 469 разів, Київщині – 8 тис. 383, Донеччині – 7 тис. 195, Миколаївщині – 5 тис. 634, Херсонщині – 6 тис. 776, Чернігівщині – 4 тис. 822, Сумщині – 2 тис. 365, Черкащині – 1 тис. 216.
 
Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 419 тис. 441 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 69 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 92 тис. 133 гектарів.
 
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону – «101».

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