Дмитро Дубілет запропонував гуртом створити альтернативу 1С

25 апреля 2022 г., 10:27

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«В Україні існує серйозна залежність від російських ІТ-продуктів. Дуже багато українських компаній досі працює на 1С. Переважна більшість популярних в Україні фронт-систем для ресторанів, готелів та в інших сферах - також російські», - написав на своїй сторінці у Facebook Дмитро Дубілет, співзасновник Monobank, колишній IT-директор «ПриватБанку».



«Очевидно, що після війни український бізнес буде готовий, нарешті, зістрибнути з 1С та інших російських продуктів. Ми хочемо створити для них достойну та очевидну альтернативу.

Я запрошую українські продуктові компанії розглянути можливість партнерства. Ідея в тому, щоб спробувати у тій чи іншій формі об’єднатися у єдиний бізнес. Шляхом синергії та масштабу ваша частка у цьому бізнесі буде коштувати більше, ніж ваш бізнес окремо», - підкреслив він.



Дмитро Дубілет запросив продуктові компанії з таких сфер:

- Автоматизація торгівлі

- Ресторани / Бари

- Готелі

- Медицина

- Ювеліри

- Спортклуби

- Салони краси

- Ремонт / Автозапчастини

- …



Або за функціоналом (альтернативи для найбільш популярних модулів 1С):

- Бухгалтерський та податковий облік, податкова звітність

- Управління запасами та складами

- Управління фінансами

- Управління виробничими ресурсами

- Управління закупівлями

- Управління персоналом та розрахунок ЗП

- CRM



Якщо ваша компанія має вже чинний продукт або знаходиться у процесі його створення, напишіть нам листа на [email protected] У листі напишіть, будь ласка, який продукт ви розвиваєте, яка в нього стадія, хто цільова аудиторія, яка команда розробників. «Ми проведемо з вами перемовини щодо можливого win-win партнерства”, - резюмував Дмитро Дубілет.



Настав час зістрибувати з російського софту.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист