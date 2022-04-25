Дмитро Дубілет запропонував гуртом створити альтернативу 1С

|+22
голоса
«В Україні існує серйозна залежність від російських ІТ-продуктів. Дуже багато українських компаній досі працює на 1С. Переважна більшість популярних в Україні фронт-систем для ресторанів, готелів та в інших сферах - також російські», - написав на своїй сторінці у Facebook Дмитро Дубілет, співзасновник Monobank, колишній IT-директор «ПриватБанку».
«Очевидно, що після війни український бізнес буде готовий, нарешті, зістрибнути з 1С та інших російських продуктів. Ми хочемо створити для них достойну та очевидну альтернативу.
Я запрошую українські продуктові компанії розглянути можливість партнерства. Ідея в тому, щоб спробувати у тій чи іншій формі об’єднатися у єдиний бізнес. Шляхом синергії та масштабу ваша частка у цьому бізнесі буде коштувати більше, ніж ваш бізнес окремо», - підкреслив він.
Дмитро Дубілет запросив продуктові компанії з таких сфер:
- Автоматизація торгівлі
- Ресторани / Бари
- Готелі
- Медицина
- Ювеліри
- Спортклуби
- Салони краси
- Ремонт / Автозапчастини
- …
Або за функціоналом (альтернативи для найбільш популярних модулів 1С):
- Бухгалтерський та податковий облік, податкова звітність
- Управління запасами та складами
- Управління фінансами
- Управління виробничими ресурсами
- Управління закупівлями
- Управління персоналом та розрахунок ЗП
- CRM
Якщо ваша компанія має вже чинний продукт або знаходиться у процесі його створення, напишіть нам листа на [email protected] У листі напишіть, будь ласка, який продукт ви розвиваєте, яка в нього стадія, хто цільова аудиторія, яка команда розробників. «Ми проведемо з вами перемовини щодо можливого win-win партнерства”, - резюмував Дмитро Дубілет.
Настав час зістрибувати з російського софту.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
|+22
голоса