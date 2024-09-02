Для захисту мобільних пристроїв військових Міноборони впроваджує технологію MDM

2 сентября 2024 г., 14:25

Центр інновацій при Міністерстві оборони України впроваджує технологію Mobile Device Management, яка покликана захистити мобільні телефони військовослужбовців, повідомляє Катерина Черногоренко, заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку.

Технологія MDM забезпечить доступ до військового аналогу платформ цифрової дистрибуції App Store чи Play Маркет. Після встановлення та успішної перевірки персонального мобільного пристрою щодо відсутності вразливостей військовий отримає доступ до застосунків. Наразі для військових потреб їх 68, з яких 14 – розроблені суто під потреби війни, і кількість застосунків постійно зростає.

В разі використання MDM критичні дані зберігаються на пристроях військових у зашифрованому вигляді. При цьому особисті дані залишаються недоторканими, а службові в разі необхідності можна видалити дистанційно.

Як зазначається, подібний підхід застосовує зокрема армія США для підвищення кіберзахисту військових.

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