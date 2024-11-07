Для використання на фронті схвалені ще чотири наземні роботизовані комплекси

7 ноября 2024 г., 8:25

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Держава може закуповувати та постачати на фронт лише кодифіковані розробки, тобто ті, що відповідають стандартам НАТО. Одне із завдань кластера підтримки оборонних розробок Brave1 – допомагати виробникам доводити їх вироби до готовності.

На рахунку Brave1 уже понад 220 кодифікованих розробок. Нещодавно кодифікацію пройшло ще чотири наземні роботизовані комплекси, інформує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Роботи змінюють ситуацію на фронті. За даними Генштабу, завдяки роботизованим підрозділам втрати українських військових зменшилися на третину.

Тож кожна з цих чотирьох розробок може врятувати не одне життя. Роботи евакуйовують бійців, підвозять провізію, розміщують та заміновують, заміняють військових, щоб ті не ставали живою ціллю для ворожих безпілотників.

Так модель під назвою «Танчик» витримує навантаження до 500 кг та може виконувати різні місії – розвідувальні, диверсійні, евакуаційні та атакувальні, логістичні. «Тарган 2К» легко адаптується під різні завдання – від логістичних до розвідувальних. Має досить просту конструкцію та працює на короткій дистанції – до 20 км. Коштує всього $3000. «Тарган 00» за характеристиками схожий на попередній виріб, але розрахований на більше навантаження – до 200 кг. У логістиці може замінити від 2 до 8 людей. «Буревій» також допомагає в логістиці особливо важких предметів та евакуації бійців.

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