Для ремонту смартфонів, планшетів, ноутбуків у росії вже розбирають нові пристрої

1 июля 2022 г., 15:25

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Як пишуть мордорські ЗМІ, на тлі нестачі компонентів для ремонту смартфонів, планшетів, ноутбуків та іншої техніки російські сервіси з ремонту змушені розбирати на запчастини нові пристрої.



Після початку агресії майже всі виробники припинили постачати свої пристрої та запчастини у росію. У деяких сервісних центрах з ремонту техніки терміни ремонту пристроїв можуть досягати тижня або кількох.



Через нові схеми постачання “паралельного імпорта” збільшуються і терміни гарантійного обслуговування електроніки удвічі.



“Паралельний імпорт” передбачає здебільшого постачання з країн ЄАЕС – наприклад, з Казахстану чи Киргизії, або, Сербії чи Чорногорії. За вимогами виробника гарантійне обслуговування має здійснюватися в цих країнах, тому, дистриб'юторам доведеться відправляти техніку для ремонту в одну з цих країн, тому збільшуються терміни. Ще проблема у тому, що ситуація ускладнюється тим, що раніше у перечислені країни не поставлявся такий обсяг компонент для ремонту, який потрібно зараз.



Деякі компанії признають, що запчастини, які неможливо отримати з-за кордону, компенсуються шляхом розбирання нової продукції.



Крім того, ціна ремонту смартфонів у другому кварталі вже збільшилася на 11% у річному вимірі та на 5% проти першого кварталу.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист