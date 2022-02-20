Для пресечения нелегальных операций с крипто-активами создана платформа TRUST

20 февраля 2022 г., 18:15

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Коалиция крупнейших игроков американского рынка криптовалют создала централизованное решение – одноранговую информационную сеть, управляемую участвующими биржами, которая позволит им собирать и передавать информацию о клиентах по полностью зашифрованным каналам в соответствии с так называемым правилом путешествия (travel rule).



Это правило, зародившийся в банковской индустрии, служит пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. В прошлом году Группа разработки финансовых мер (Financial Action Task Force) рекомендовала участвующим в ней странам распространить правило путешествия на поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Оно обязывает их собирать и передавать имена, номера счетов и информацию о местоположении всех участников транзакции.



Коалиция, членами-учредителями которой стали Anchorage, Avanti, Bitgo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital AssetsSM, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, Tradestation, Zero Hash и Zodia Custody, представила своё решение в форме Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST).



Инициатором и движущей силой создания этой платформы была Coinbase, однако все участники коалиции имеют равные доли и голоса при принятии решений.



TRUST, также называемая «централизованной доской объявлений», подтверждает законность использования адреса, чем позволяет финансовому учреждению доказать, что именно оно являются предполагаемым получателем информации о клиенте, прежде чем эта информация будет ему передана.



Процесс подключения VASP к платформе TRUST будет включать в себя аудит соответствия, выполняемый третьей стороной, и требовать коллективного согласия всех текущих членов на допуск нового субъекта. В настоящее время в группе насчитывается 18 участников, но планируется быстрое увеличение их числа с расширением деятельности коалиции за пределы США.



Пока неясно, как это будет выглядеть, учитывая, что многие государства ещё не сформулировали правила путешествия в собственных сводах законов. Тем не менее TRUST, согласно официальному анонсу, нацелена на самое широкое внедрение, для обеспечения всеобъемлющего соблюдения travel rule в масштабах всей криптоиндустрии.

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