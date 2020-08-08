Для полупроводников следующего поколения: 2D превосходит 3D

8 августа 2020 г., 18:05

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Группа исследователей разрабатывает галогенидный перовскит для запоминающего устройства нового поколения. Коммерциализация устройств хранения данных следующего поколения ускоряется за счет низкого рабочего напряжения и высокопроизводительной резистивной переключаемой памяти.

Netflix, предоставляющий услуги потокового онлайн-вещания по всему миру, насчитывает 42 миллиона видео и около 160 миллионов подписчиков. Загрузка 30-минутного видеоклипа занимает всего несколько секунд, а посмотреть шоу можно в течение 15 минут после его выхода в эфир. Поскольку распространение и передача высококачественного контента быстро растут, критически важно разработать надежную и стабильную полупроводниковую память.

С этой целью исследовательская группа POSTECH разработала запоминающее устройство с использованием материала с двухмерной слоистой структурой, открывая возможность коммерциализации запоминающего устройства следующего поколения, которое может стабильно работать при малой мощности.

Исследовательская группа POSTECH, состоящая из профессора Джан-Сик Ли (Jang-Sik Lee) из отдела материаловедения и инженерии, профессора Донхва Ли (Donghwa Lee) из отдела передового материаловедения, Парк Ёнджунь, и Сон Хунь Кима из докторантуры, смогла разработать оптимальный галогенидный перовскитовый материал (CsPb2Br5), который можно применить к устройству ReRAM, применив расчет, основанный на квантовой механике. Результаты были опубликованы в Advanced Science.

Идеальное запоминающее устройство нового поколения должно обрабатывать информацию с высокой скоростью, хранить большие объемы информации и быть энергонезависимым, чтобы предотвратить потерю информации при отключении питания, и работать с низким энергопотреблением для мобильных устройств.

Недавнее открытие свойства резистивного переключения в галогенидных перовскитных материалах привело к активизации исследований с целью их применения в устройствах ReRAM. Однако плохая стабильность галогенидных перовскитных материалов при воздействии атмосферы была поднята как проблема.

Группа исследователей сравнила относительную стабильность и свойства галогенидных перовскитов с различными структурами. Расчеты DFT показали, что CsPb2Br5, двумерная слоистая структура в форме AB2X5, может иметь лучшую стабильность, чем трехмерная структура ABX3 или другие структуры (A3B2X7, A2BX4), и что эта структура может показать улучшенную производительность в устройствах памяти.

Для проверки этого результата был синтезирован неорганический перовскитный материал с двумерной слоистой структурой CsPb2Br5, который впервые был применен в устройствах памяти. Устройства памяти с трехмерной структурой CsPbBr3 теряли свои характеристики при температурах выше 100° C. Однако устройства памяти, использующие двумерную слоистую структуру CsPb2Br5, сохраняли свои характеристики памяти при температуре выше 140° C и могли работать при напряжениях ниже 1 В.

Профессор Джан-Сик Ли, возглавлявший исследование, прокомментировал: «Используя эту технику конструирования материалов, основанную на проверке основных принципов и экспериментальной проверке, разработку устройств памяти можно ускорить за счет сокращения времени, затрачиваемого на поиск новых материалов. Путем проектирования оптимального нового материала для запоминающих устройств посредством компьютерного моделирования и применения его для их фактического производства, этот материал может быть как память для различных электронных устройств, таких как мобильные устройства, требующие низкого энергопотребления, или серверы, требующие надежной работы. Ожидается, что это ускорит коммерциализацию устройств хранения данных нового поколения».

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