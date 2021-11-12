Для передачи цифровых данных использовали ядерную радиацию

12 ноября 2021 г., 11:05

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Вместо электромагнитных волн, применяемых в обычных беспроводных коммуникациях, инженеры из Ланкастерского университета в Великобритании, работающие с Институтом Йожефа Стефана в Словении, смогли использовать для передачи закодированной в цифровом виде информации ядерное излучение.

В своём эксперименте, исследователи модулировали поток быстрых нейтронов, спонтанно испускаемых радиоактивным изотопом калифорния (Cf-252), получаемым в ядерных реакторах.

Несколько образцов информации, а именно слово, алфавит и случайное число, были последовательно закодированы в модуляцию нейтронного поля, Для приёма беспрводных сигналов использовался детектор нейтронов, подключенный к портативному компьютеру. После декодирования информация выводилась на его экран.

Проверка действенности такого метода коммуникаций осуществлялась с помощью так называемого двойного слепого теста. В нём число, выданное генератором случайных чисел, было закодировано без ведома тех, кто его загружал.

Все попытки передачи информации оказались успешными на 100%.

По словам профессора Ланкастерского университета Малькольма Джойса (Malcolm Joyce), в этих экспериментах удалось продемонстрировать возможности излучения быстрых нейтронов в качестве среды беспроводной связи для приложений, где обычная электромагнитная передача неприемлема, например, из-за ослабления радиоволн в материалах, таких как металлы.

«В некоторых критических для безопасности сценариях, например, касающихся целостности защитной оболочки реактора, металлических сводов и переборок в морских сооружениях, может быть важно минимизировать количество отверстий, проделываемых в таких металлоконструкциях для прокладки кабелей связи. Использование нейтронов для передачи данных через подобные структуры может вообще исключить необходимость таких проникновений и, возможно, окажется актуальным для таких сложных сценариев, как аварийно-спасательные операции», — заявил Джойс.

Быстрые нейтроны также могут найти применение в электронных системах со смешанными сигналами, как дополнительное средство обеспечения целостности передачи информации.

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