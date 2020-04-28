DJI выпустила портативный дрон нового поколения DJI Mavic Air 2

28 апреля 2020 г., 13:25

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Компания DJI представила новую версию портативного дрона Mavic Air.

Как отмечается, обладая улучшенной камерой и новыми интеллектуальными функциями управления, этот квадрокоптер предагает новые возможности и повышает безопасность автономной съемки.

В Mavic Air 2 существенно обновлена камера. К основным ее преимуществам можно отнести съемку 4К видео 60 кадров в секунду и поддержкой HDR, фотографирование с разрешением 48 МП, создание панорам с широким цветовым и динамическим диапазоном, а также усовершенствованный трехосевой стабилизатор.

Такие показатели стали возможны благодаря использованию ½ дюймовой матрицы с Байеровым фильтром. Она обеспечивает отличную детализацию изображения и чувствительность в широком диапазоне освещенностей. А максимально качественно сохранить отснятый материал позволяет применение видеокодека HEVC (H.265).

Также свой вклад вносят и автоматические режимы определения сцен, адаптирующие параметры камеры под условия съемки, а также активирующие режим HyperLight при недостаточном освещении.

Помимо камеры улучшены также интеллектуальные режимы аэросъемки. К привычному набору инструментов добавилась технология FocusTrack, позволяющая легко воссоздавать кинематографические эффекты и подводки. Для съемки гиперлапсов добавлена поддержка автоматической склейки 8К видео. А для съемки “на скорую руку” предусмотрен режим быстрой съемки с использованием предустановленных траекторий или построенному в пару кликов маршруту.

Основное преимущество FocusTrack в совмещении нескольких интеллектуальных режимов следования: Active Track 3.0, Searchlight 2.0 и Point of interest 3.0. Обновленный Active Track может следовать за объектами, автоматически облетая препятствия и удерживая объект съемки в центре кадра, даже если он на время перекрывается деревьями или строениями. Searchlight удерживает объект в кадре, давая полную свободу в управлении дроном. А в обновленном Point of interest улучшили технологию следования за объектом съемки (автоматически распознаются люди, машины и лодки).

Управление новым дроном осуществляется с помощью приложения DJI FLY, которое впервые было представлено производителем полгода назад с выходом модели Mavic Mini. В новой версии добавились возможность быстрого создания маршрутов с использованием предустановленных траекторий полета или по заданным точкам на карте. А довести отснятый материал до совершенства поможет приложение DJI Mimo, представляющее интуитивно понятные шаблоны редактирования и множество разнообразных фильтров.

Получение качественного видео редко обходится без съемки нескольких дублей. Поэтому разработчики DJI Mavic Air 2 нарастили емкость батарей, увеличив продолжительность полета до 34 минут. Напомним, модель DJI Mavic Air могла продержаться в воздухе максимум 21 минуту на одном заряде, а DJI Mavic 2 Pro - 31 минуту.

Также увеличилось и автономность пульта пилота - теперь на одном комплекте батарей может проработать до 240 минут.



Производитель отмечает,что невозможно снять качественное видео, если нет надежного автопилота или полного контроля над полетом дрона. DJI Mavic Air 2 оснащен обновленной воздушной системой OcuSync 2.0, обеспечивающей качественную связь на расстояние до 10 км с передачей видеосигнала в разрешении 1080p FHD. При этом дрон автоматически переключается между каналами 2,4 и 5,8 ГГц, обеспечивая защиту от помех в сложных условиях съемки.

Помимо этого, Mavic Air 2 оснастили датчиками в фронтальной, задней и нижней частях дрона. Вместе с расширенным автопилотом третьего поколения (APAS 3.0) они обеспечивают высокий уровень безопасности полетов за счет надежной системы огибания препятствий и работы функции предотвращения столкновений.

Для Mavic Air 2 дополнительно доступно два набора фильтров нейтральной плотности для регулировки экспозиции и получения большего диапазона креативных возможностей. Набор ND 16/64/256 служит для изменения выдержки при слишком ярком свете, а набор ND 4/8/32 помогает получить яркие изображения при низких значениях ISO.

Официальный дистрибьютор DJI в Украине Fly Technology сообщил, что новинка появится в продаже ближе к середине мая. Рекомендованная розничная цена DJI Mavic Air 2 прогнозируется на уровне 26 тысяч грн, а в комплекте DJI Mavic Air 2 Fly More Combo - 32 тысяч грн.

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