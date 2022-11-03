DJI презентувала більш доступний варіант Mavic 3

3 ноября 2022 г., 9:35

0

Tweet

DJI анонсувала новий продукт та заявила, що це найкращий у світі дрон з камерою Hasselblad.



Mavic 3 Classic оснащений такою ж 20-мегапіксельною камерою 4/3 CMOS, максимальним часом польоту 46 хвилин та системою передачі даних O3+, як в оригінального дрона Mavic 3, але без додаткового телеоб'єктива.



Новий дрон сумісний з наявними пультами DJI RC Pro, DJI RC та DJI RC-N1.



«Серія Mavic 3 завжди встановлювала стандарти того, що може робити дрон, починаючи з оригінальних Mavic 3 і Mavic 3 Cine, які змінили аерофотознімання і кінематограф, і закінчуючи платформами Mavic 3 Enterprise і Mavic 3 Thermal для професійної роботи, - підкреслює Фердинанд Вольф, креативний директор DJI. - Зараз DJI рухається вперед, щоб надати більшій кількості творців доступ до фотографічної досконалості та експлуатаційної надійності, які є відмінними рисами серії Mavic 3. З випуском Mavic 3 Classic ми сподіваємося, що ще більше творчих людей будуть використовувати наші найсучасніші інструменти в роботі й розширювати свої творчі можливості».



Камера Mavic 3 4/3 CMOS Hasselblad знімає відео до 5,1K/50 к/с, 4K/60 к/с і 1080p/60 к/с за допомогою кодерів H.264 і H.265. У режимі сповільненого фільмування дрон знімає відео з частотою 4K/120 кадрів в секунду і 1080p/200 кадрів в секунду. Його об'єктив з еквівалентною фокусною відстанню 24 мм має регульовану діафрагму в діапазоні від f/2,8 до f/11, що забезпечує 12,8 ступеня власного динамічного діапазону. Коли світло потрапляє на 20-мегапіксельну матрицю, воно обробляється у форматі 12-біт RAW для фотографій і 10-біт D-Log для відео, що робить камеру здатною точно передавати яскраві кольори, пікові відблиски та деталізовані тіні нашого світу.



Як підкреслюється, камера Mavic 3 Classic заснована на революційних дослідженнях і розробках компанії Hasselblad, вона створена для фільмування реалістичних деталей, що відповідають тому, як їх сприймає людське око. Технологія Hasselblad Natural Colour Solution дозволяє безпосередньо виводити фотографії та відео зі справжніми та точними кольорами, а система HLG для фотографування в широкому динамічному діапазоні створює кадри, які не потребують корекції кольору на етапі постпродакшну. Навіть в умовах низької освітленості, таких як схід і захід сонця, режим нічного фільмування зменшує візуальний шум, забезпечуючи більш чисті кадри.



Система передачі O3+ для управління польотом і відео може зображати відео з роздільною здатністю 1080p/60fps на відстані до 15 кілометрів. Відстань передачі є показником потужності сигналу, і Mavic 3 Classic завжди повинен знаходитися в межах прямої видимості пілота.



Система ActiveTrack 5.0 використовує кілька датчиків зору для розпізнавання об'єктів, фіксації їх у кадрі та узгодженого переміщення дрона і камери для створення відео професійної якості.



Mavic 3 Classic оснащений автоматизованими режимами знімання QuickShots, які полюбилися пілотам DJI, а також продовжує підтримувати таймлапс, гіперлапс і панорамне фільмування. Нова функція круїз-контролю дозволяє пілотам встановлювати постійну швидкість польоту для свого дрона, що дозволяє їм зосередитися на зображенні, мінімізуючи тремтіння камери при ручному управлінні швидкістю.



Високошвидкісна функція QuickTransfer дозволяє швидко завантажувати зображення і відео безпосередньо з дрона на мобільний телефон через Wi-Fi 6 зі швидкістю до 80 МБ в секунду без підключення до пульта дистанційного керування.



Mavic 3 Classic оснащений повним набором функцій безпеки, які допомагають пілотам уникати небезпек та інших літальних апаратів під час створення контенту. Він має вісім візуальних датчиків для виявлення перешкод у всіх напрямках, що передають цю інформацію в систему APAS 5.0, яка може уникати перешкод і самостійно планувати маршрути навколо них. Його вдосконалена система Return To Home сканує навколишнє середовище на відстані до 200 метрів, а потім може прокласти найкращий шлях назад до точки запуску і пролетіти цим маршрутом, якщо це необхідно.



DJI завжди була лідером в галузі безпілотних літальних апаратів в області технологій безпеки, і Mavic 3 Classic продовжує цю горду традицію. Він оснащений приймачем AirSense ADS-B, який дає пілотам дронів інформацію про літаки й вертольоти поблизу, які передають сигнали ADS-B - часто до того, як пілот може побачити або почути ці літальні апарати. Система геозонування GEO 2.0 від DJI надає пілотам дронів інформацію про обмеження повітряного простору та потенційні небезпеки для польотів у цьому районі, забезпечуючи додатковий запас безпеки для польотів.



DJI Mavic 3 Classic доступний для покупки вже сьогодні на сайті store.dji.com і в авторизованих роздрібних партнерів в трьох конфігураціях: Mavic 3 Classic (тільки дрон) доступний за роздрібною ціною 1469 дол. Mavic 3 Classic містити зарядний пристрій і пульт дистанційного керування DJI RC-N1 - 1599 дол. Mavic 3 Classic (DJI RC) включає зарядний пристрій та пульт дистанційного керування DJI RC доступний за роздрібною ціною 1749 дол.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада