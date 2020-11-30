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DJI представила полнокадровую камеру для аэрофотосъемки Zenmuse P1

30 ноября 2020 г., 16:25
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Компания DJI представила камеру для дронов.

Новая полнокадровая камера Zenmuse P1 благодаря комбинации полнокадрового сенсора, сменных объективов с фиксированным фокусным расстоянием и трехосевого стабилизирующего подвеса обеспечивает существенное улучшение качества фотограмметрии.

DJI наряду с камерой анонсировала лидар. «С появлением в линейке продуктов DJI лидара Zenmuse L1 и камеры Zenmuse P1 мы получили возможность предложить корпоративным клиентам полностью интегрированное комплексное решение. Доступный по цене лидар идеально подходит для работы с лучшим коммерческим дроном DJI Matrice 300 RTK. Там, где требуется сбор точных геопространственных данных, этот комплект обеспечит быструю и качественную работу без лишних финансовых затрат. Полнокадровая камера со сменной оптикой Zenmuse P1 обеспечивает недоступный ранее уровень качества.»  - подчеркнул руководитель департамента инфраструктурных и агро- решений  DJI | QUADRO.UA Валерий Евтушенко.

Как отмечается, малошумящий высокочувствительный 45-мегапиксельный полнокадровый сенсор способен делать фото каждые 0,7 с, что позволяет покрыть до 3 км2 за один полет.

Механический затвор и новая система TimeSync 2.0, которая синхронизирует время между модулями на уровне микросекунд, дает возможность оцифровывать данные с сантиметровой точностью, учитывая поправки координат и ориентации в пространстве в реальном времени.

С помощью новой камеры можно создавать детализированные 2D- и 3D-модели благодаря трехосевому стабилизатору и сменным объективам 24/35/50 мм с байонетом DJI DL и функции Smart Oblique Capture.

Smart Oblique Capture повышает эффективность работы до 7,5 км2 в день, поскольку подвес поворачивает камеру на нужные для съемки углы автоматически, а на границах области съемки камера делает только нужные для реконструкции кадры. Продуктивность на этапе постобработки увеличивается на 20-50%.

Акцент также делается на удобном управлении данными:
    • Файлы результатов миссии автоматически связываются с названием и временем миссии.
    • Централизованное хранилище фотографий, данных GNSS и файлов TimeStamps.MRK.
    • Метаданные изображения содержат внутренние и внешние параметры камеры, а также статус РТК.

Как сообщили представители компании QUADRO.UA лидар DJI Zenmuse L1 начнет поставляться в Украину с января 2021 года.

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