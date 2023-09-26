DJI Mini 4 Pro - міні-дрон з камерою 48 Мп та всеспрямованим виявленням перешкод

26 сентября 2023 г., 17:35

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Компанія DJI представила DJI Mini 4 Pro, який за її ствердженням переосмислює межі мінідронів, встановлюючи новий стандарт для знімання.



Підкреслюється, що завдяки новаторському всеспрямованому зондуванню перешкод і флагманській технології передачі відео DJI O4, цей мінідрон надає нові можливості.



«Mini 4 Pro ідеально поєднує в собі можливості професійного рівня, зберігаючи при цьому свою характерну легку конструкцію, пропонуючи неперевершену свободу та адаптивність, - заявив Фердинанд Вольф (Ferdinand Wolf), креативний директор DJI. - Цей дрон є ідеальним універсальним пристроєм, розробленим для того, щоб розширити ваш творчий арсенал".



Mini 4 Pro важить менш як 249 г і ретельно розроблений для легкого перенесення. Його легка конструкція, як наголошується, не тільки забезпечує зручність транспортування, але й відповідає правилам використання дронів у більшості країн і регіонів, надаючи вам свободу польотів майже без обмежень.



Mini 4 Pro пропонує високоякісне створення зображення завдяки 1/1,3-дюймовому CMOS-сенсору, новій платформі обробки зображень та подвійному злиттю власних значень ISO - ознаці технології кінематографічного рівня. Діафрагма f/1.7, роздільна здатність 48 Мп, HDR-відео 4K/60 к/с та знімання Slo-Mo 4K/100 к/с дають змогу зафіксувати моменти в деталях, від яких перехоплює подих. Пікселі розміром 2,4 мкм та вдосконалений алгоритм шумозаглушення у режимі нічного знімання забезпечують чіткі та чисті кадри навіть в умовах низької освітленості.



Крім того, Mini 4 Pro має функцію True Vertical Shooting, оптимізованій для соціальних мереж та відтворення на смартфоні. Широкий кут нахилу 60° для плавного руху камери відкриває кінематографічні можливості, а цифровий зум розширює ваші можливості для створення історій, збільшуючи фотографії до 2 разів, а відео - до 4 разів.



Mini 4 Pro дозволяє досягти професійного рівня постпродакшн-контролю завдяки 10-бітному запису D-Log M, що надає доступ до більш ніж мільярда кольорів. У пристрої використовується технологія SmartPhoto - яка гармонійно поєднує HDR-зображення, розпізнавання сцен і багато іншого, створюючи зображення найвищого рівня.



Mini 4 Pro підвищує безпеку завдяки всеспрямованому виявленню перешкод, використовуючи кілька ширококутних датчиків і пару датчиків зору, спрямованих вниз, для виявлення перешкод з усіх боків. Доповнений вдосконаленою системою допомоги пілоту (APAS), дрон має функції автоматичного гальмування та оминанню перешкод, що підвищує рівень безпеки в польоті.



Апарат може бути у повітрі 34 хвилині, які можна продовжити до 45 хвилин за допомогою інтелектуального акумулятора Intelligent Flight Battery Plus. Удосконалена система повернення додому Mini 4 Pro автоматично прокладає безпечний маршрут польоту назад, а функція AR RTH забезпечує більший контроль під час зворотного польоту.



DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) коштує 759 доларів і містить один дрон, пульт дистанційного керування DJI RC-N2, кабель дистанційного керування DJI RC-N2/N1 (роз'єм USB-C), кабель дистанційного керування DJI RC-N2/N1 (роз'єм Lightning), інтелектуальний акумулятор DJI Mini 4 Pro, пару пропелерів DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro (гвинти в комплекті), викрутку, захист карданного підвісу DJI Mini 4 Pro, тримач пропелера DJI Mini 4 Pro і кабель живлення Type-C до Type-C PD.

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