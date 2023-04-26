DJI Mavic 3 Pro – перший дрон із трьома об'єктивами

26 апреля 2023 г., 14:35

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Компанія DJI представила Mavic 3 Pro – флагманський безпілотник із системою з трьох камер, кожна з яких зі своєю фокусною відстанню 24 мм/70 мм/166 мм. Серед відмінних рис новинки варто також відзначити оснащення камерою Hasselblad, двома телекамерами, здатність літати до 43 хвилин, фірмове всеспрямоване виявлення перешкод і передачу HD-відео на дистанцію 15 км.



«У DJI ми постійно вдосконалюємо наші продукти, щоб допомогти сфотографувати захватні пейзажі та дослідити візуальну розповідь як за допомогою відео, так і за допомогою фотографій», — сказав Фердинанд Вольф, креативний директор DJI. «Комбінація потрійних камер Mavic 3 Pro дає користувачам можливість перемикатися між композиціями знімків одним дотиком, дозволяючи творцям контенту робити більш різноманітні знімки за менший час, ніж будь-коли раніше. Нам не терпиться побачити кінцевий результат того, як люди використовують дрони, щоб змінити сприйняття глядачами простору та відстані».



Успадкувавши 4/3 CMOS-камеру Hasselblad серії Mavic 3, Mavic 3 Pro це сходинка для професійної творчості високого рівня. Камера Hasselblad підтримує знімання 12-бітних фотографій у форматі RAW із власним динамічним діапазоном до 12,8 ступеня. А оскільки рішення Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) може точно відновлювати кольори, що сприймаються людським оком, користувачі можуть бути впевнені в отриманні вартих заздрості знімків без постачання та складних перед установок кольору.



Набір професійних характеристик відео включає знімання з роздільною здатністю до 5,1K при 50 кадрах за секунду або DCI 4K при 120 кадрах за секунду.



Новий 10-бітовий колірний режим D-Log M підтримує запис до одного мільярда кольорів. Навіть у сценаріях з високою контрастністю, таких як сходи та заходи сонця, він забезпечує природні колірні градації з найдрібнішими деталями для повного візуального сприйняття. Крім того, режим D-Log M знижує складність корекції кольору, забезпечуючи ефективну постобробку без втрати якості або чіткості зображення.



Всі три камери новинки підтримують кодування Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 та Apple ProRes 422 LT. Дрон також оснащений вбудованим твердотілим накопичувачем місткістю 1 ТБ та кабелем для передачі даних зі швидкістю світла 10 Гбіт/с, що спрощує професійний робочий процес.



Телекамера середнього розміру (еквівалент формату 70 мм) підходить для різних сценаріїв: від кадрування будівель до автомобілів в комерційних зніманнях. Завдяки 1/1,3-дюймовому CMOS-датчику і 3-кратному оптичному зуму вона здатна знімати фото з роздільною здатністю 48 Мп/12 Мп, відео 4K @ 60 кадрів в секунду і підтримує новий формат D-log M. Він стискає глибину різкості, щоб виділити об'єкт і дає відчуття глибини та простору. Для тих, хто хоче здивувати своїх глядачів чудовим гіперлапсом, ця камера з 3-кратним оптичним зумом є ідеальним вибором.



Удосконаливши телекамеру Mavic 3, Mavic 3 Pro отримав камеру зі збільшеною роздільною здатністю, апертурою (від f4,4 до f3,4) та частотою кадрів відео. Вона підтримує знімання відео 4K/60fps з 7-кратним оптичним зумом та 12-мегапіксельних фотографій. Завдяки гібридному зуму, що досягає 28-кратного збільшення, нема потреби ризикувати, літаючи поряд з такими об'єктами, як засніжені гори або будівлі, а тварин можна легко спостерігати з безпечної відстані, не заважаючи їм.



Заявлено Mavic 3 Pro забезпечує до 43 хвилин польоту, що дає творцям більше часу для обмірковування композиції кадру і менше часу для занепокоєння про час автономної роботи. Апарат оснащений всеспрямованим зондуванням та APAS 5.0. Вісім ширококутних датчиків технічного зору без проблем працюють з високопродуктивним обчислювальним процесором машинного зору, точно визначаючи перешкоди у всіх напрямках та плануючи безпечний маршрут польоту, щоб уникнути їх.



Система передачі дронів DJI O3+ забезпечує стабільний, чіткий огляд камери та може вести пряму трансляцію HD 1080p/60fps із високою частотою кадрів на відстань до 15 км. Відстань передачі є непрямим показником сили сигналу і Mavic 3 Pro завжди повинен літати в межах прямої видимості пілота.



Додаткові функції, такі як Waypoint Flight, Cruise Control та Advanced RTH, розширюють можливості автоматизованого польоту.



- Політ по колійних точках: автоматично планує маршрут польоту на основі заданих користувачем колійних точок і може точно повторювати маршрути.



- Круїз-контроль: налаштуйте Mavic 3 Pro на політ у будь-якому напрямку без постійного натискання джойстиків для плавнішого руху камери при ручному керуванні на великі відстані.



- Розширений RTH: автоматично визначає безпечний та ефективний маршрут польоту назад у вихідну точку, легко оминаючи перешкоди на шляху RTH.



Mavic 3 Pro оснащений повним набором інтелектуальних режимів DJI, що допомагають створювати приголомшливий контент:



- FocusTrack: камера Hasselblad та середня телекамера Mavic 3 Pro підтримують FocusTrack, який включає ActiveTrack 5.0, Spotlight та Point of Interest, що дозволяє стабільно відстежувати знімки у кількох напрямках.



- MasterShots: MasterShot активується одним дотиком, і дрон автоматично знімає, редагує та додає саундтреки для автоматичного створення кінематографічних кадрів.



- QuickShots: Виконуйте різні рухи камери, такі як Dronie, Rocket, Circle та Helix.



- Панорама: створіть панорамну фотографію без втрат з роздільною здатністю 100 Мп, щоб відобразити більший і чудовий пейзаж.



Як тільки Mavic 3 Pro повернеться на землю, перетворити необроблені зображення на класичний контент стане простіше, ніж будь-коли. Опція High-Speed QuickTransfer дозволяє швидко завантажувати зображення та відео безпосередньо з дрона на мобільний телефон через Wi-Fi 6 зі швидкістю до 80 МБ/с без підключення до пульта дистанційного керування.



Для тих, хто хоче швидко зробити більше зі своїм контентом, офіційно рекомендований DJI додаток для редагування відео, LightCut, надає багаті функції фільмування та редагування. Відзнятий матеріал можна переглянути, не експортуючи його з Mavic 3 Pro, а редагування одним натисканням на основі штучного інтелекту дозволяє користувачеві легко редагувати та створювати, де б вони не знаходилися.



DJI Mavic 3 Pro доступний для замовлення на store.dji.com та в авторизованих партнерів за роздрібною ціною $2199, доставлення розпочнеться у травні.

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