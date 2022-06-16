Дивовижна оперативність Starlink

16 июня 2022 г., 14:05

+11

голос Tweet

Однією з найважливіших компонентів оперативних комунікацій ЗСУ на нинішній війні стала система Starlink.

Згадую, як на початковому етапі розгортання військових дій почали з'являтися перші згадки про впровадження супутникових систем Starlink у нашій країні. Причому прохання про коментування цього проєкту зустрічали або стіну мовчання, або зроблені окремо зауваження про секретність. Можу припустити, що причиною цього були побоювання злому і цього каналу зв'язку, як це сталося перед вторгненням з Viasat. Тоді канали зв'язку цього провайдера супутникового широкосмугового інтернет-доступу змогли заблокувати кіберзлочинці, які працюють під егідою росії. Через це виявилися відрізаними від центру управління деякі підрозділи ЗСУ. Проте, коли з'ясувалося, що висока надійність Starlink не по зубах хакерам, представники українського уряду почали відкривати подробиці використання цієї системи як у військовій, так і у цивільних сферах.

На думку експертів, найкраща захищеність Starlink пояснюється не лише оперативністю служби її підтримки, а й архітектурою. Річ у тому, що якщо та ж Viasat охоплює значні території за допомогою відносно невеликої кількості супутників, то у випадку низькоорбітальної Starlink відразу кілька невеликих супутників працюють в єдиному кластері. Тому дуже проблематично заблокувати одразу весь такий кластер. Поміркуйте самі, повідомляється, що для забезпечення супутникового зв'язку в нашій країні виділено близько 50 супутників.

Після знайомства з різноманітними публікаціями, присвяченими впровадженню Starlink в Україні, на мене найбільше враження справила висока оперативність розгортання цього сервісу. Ось що з цього приводу розповідає бригадний генерал Стів Бутов (Steve Butow), керівник напрямку космічних рішень відділу оборонних інновацій: «Вторгнення відбулося у четвер, а наступного дня Ілон скликав збори та сказав: «Я хочу запустити Starlink над Україною. До неділі потрібне для цього посилання було активним. На понеділок в Україні з'явилося 500 наземних терміналів. До середи того тижня всі термінали, крім 25, були у робочому стані та надавали дані у режимі реального часу».

Про масштаби використання Starlink в Україні говорить той факт, що лише по лінії USAID до початку квітня до нашої країни було поставлено близько 1300 супутникових приймачів Starlink, а компанія SpaceX спонсорувала ще 3600. При цьому вони завозяться і коштом волонтерів. А плату за підключення всіх каналів зв'язку взяла на себе SpaceX. Зауважу, що за межами нашої країни вона становить $110 щомісяця. Ці факти настільки показові, що кажуть самі за себе.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист