Дистанционная работа и гиперконвергентные решения

29 марта 2021 г., 16:15

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В период пандемии за прошедший год многие компании вынуждены были перевести сотрудников на дистанционную работу. И это было сопряжено не только с различными техническими и организационными сложностями. Работа персонала за периметром организации стала новым вызовом для бизнеса прежде всего в контексте киберзащиты.

Ряд исследований показывают, что на "человеческий фактор" приходится более половины основных причин нарушений безопасности, а это означает, что компании рискуют конфиденциальными данными, если их сотрудники недостаточно защищены.

Для многих компаний было критически важным выработка и принятие надежных политик удаленного доступа. Среди основных требований - безопасное подключение к интернету и применение VPN.

В таких условиях ИТ-отделы должны предпринимать необходимые шаги для обучения сотрудников технологиям обеспечения безопасности данных. Недавнее исследование компании Lenovo показало, что при внедрении новых технологий организации ставят бизнес-цели выше потребностей сотрудников. Только 6% ИТ-менеджеров считают пользователей главным приоритетом при инвестировании в технологии. Это не только отрицательно сказывается на продуктивности в целом, но и делает компании уязвимыми для угроз безопасности. Когда компании внедряют новые технологии, не принимая во внимание их влияние на человека, многие сотрудники оказываются перегруженными из-за сложности и темпов изменений, не получают поддержки, когда в этом возникает необходимость. Очевидно, что предприятиям при принятии ИТ-решений нужно ставить потребности своих сотрудников во главу угла.

Пандемия заставила бизнес активно переходить на использование cloud-решений. Скажем, облачное хранилище данных обеспечивает полную масштабируемость, а получать доступ к данным в реальном времени может любой сотрудник организации, где бы он ни находился. С ростом востребованности удаленной работы мы наблюдаем дальнейшую потребность в динамическом хранилище данных, которое обеспечивает высокую эффективность и скорость доступа. Это потенциально ускорит внедрение стратегий облачного хранения данных - чем больше сотрудников работает дома, тем выше потребность в удаленном доступе к данным.

Один из вариантов для малого и среднего бизнеса - стратегия гибридного облака, которая предполагает использование как локальных хранилищ данных, так и облачных платформ. Везде, где требуется быстрый доступ к большим объемам данных, по-прежнему необходимы локальные системы хранения. Сочетание облачного и локального подходов позволяет гарантировать быстрый доступ к данным, одновременно обеспечивая применение в корпоративной инфраструктуре наиболее актуальных решений хранения данных. Ко всему прочему, гибридное хранилище также полезно для архивирования данных.

Гиперконвергентные решения наиболее оптимальны и для создания инфраструктуры VDI, обеспечивающей возможность защищенной удаленной работы сотрудников. Могу отметить, что за последний год заметно вырос спрос на гиперконвергентные системы Lenovo, основанные на открытой платформе, которые позволяют развертывать и управлять комплексной средой от периферии до облака с простыми обновлениями и простой масштабируемостью.

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