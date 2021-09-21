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Дисковые all-flash массивы Lenovo ThinkSystem DM5100F нацелены на СМБ

21 сентября 2021 г., 16:35
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Дисковые all-flash массивы Lenovo ThinkSystem DM5100F нацелены на СМБ

 

 

 

Компания  Lenovo представила построенные по принципу all flash дисковые массивы ThinkSystem DM5100F, которые могут быть использованы как в Storage Area Network (SAN), так и в качестве сетевого хранилища (NAS).

Решение DM5100F, работающее на базе программного обеспечения для управления хранилищем ONTAP, предоставляет возможности управления хранилищем корпоративного класса с широким выбором вариантов подключения к хосту и расширенными функциями управления данными. DM5100F подходит для широкого спектра корпоративных рабочих нагрузок, включая большие данные и аналитику, искусственный интеллект, конструирование и проектирование, корпоративные приложения и другое ПО хранения данных с интенсивным вводом-выводом.

Модели ThinkSystem DM5100F выполнены в корпусах высотой 2U, которые включают два контроллера, 128 ГБ ОЗУ и 16 ГБ NVRAM с питанием от батареи (64 ГБ ОЗУ и 8 ГБ NVRAM на контроллер) и 24 отсека для оперативно заменяемых дисков малого форм-фактора (2U24). . Контроллеры предоставляют универсальные порты 1/10/25 GbE NAS / iSCSI или 8/16/32 Gb Fibre Channel (FC) или порты 1/10/25 GbE RJ-45 для подключения к хосту, в зависимости от конфигурации.

Один массив хранения ThinkSystem DM5100F масштабируется до 48 твердотельных накопителей NVMe с подключением одного корпуса расширения Lenovo ThinkSystem DM240N 2U24 SFF. До 12 массивов хранения DM5100F можно объединить в кластерную систему в среде NAS или до 6 массивов хранения DM5100F можно объединить в кластерную систему в среде SAN.

Управление данным решением возможно с помощью облачной системы Lenovo ThinkSystem Intelligent Monitoring 2.0.

Стоит отметить, что новинка является, по сути, упрощенной версией унифицированной системы хранения DM51000F Premium SW, которая была представлена в декабре 2020 года. Поэтому модернизировать новые решения с наращиванием их мощности не представит труда, поскольку все устройства собраны на одной платформе и различаются, в первую очередь, программным обеспечением.

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