Держструктури рф вимушені скоротити закупівлю серверів та СЗД майже на порядок

18 июля 2022 г., 16:35

Як пишуть мордорські ЗМІ, у другому кварталі держструктури росії скоротили закупівлі серверів та систем зберігання даних майже вдвічі в кількісному та в сім разів у грошовому вираженні у річному вимірі. Тендери не оголошуються, оскільки російським компаніям зараз просто нема чого постачати. Крім того, держкомпанії зменшили інвестиції у цифровізацію.



Після початку війни в Україні іноземні вендори, зокрема Dell, HPE та навіть Huawei, зупинили постачання систем до росії.



Формально держзамовники рф зобов'язані купувати вітчизняну продукцію із відповідного реєстру. Фактично ж найчастіше закуповували іноземну техніку, використовуючи при цьому лазівку: у техдокументації тендерів описувалися вимоги, які могли задовольнити вітчизняні виробники, потім готувалися обґрунтування неможливості закупівлі російських рішень.

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