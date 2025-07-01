Держспецзв'язку вивчає європейський досвід щодо впровадження Акта про гігабітну інфраструктуру

1 июля 2025 г., 10:25

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Фахівці Держспецзв’язку взяли участь в регіональному семінарі TAIEX, який відбувся в Брюсселі (Бельгія), щодо впровадження Акта про гігабітну інфраструктуру. Його метою було обговорення змін в законодавстві ЄС з огляду на акт, який набрав чинності 11 травня 2024 року і має бути повністю застосований у листопаді 2025 року.

Цей документ відповідає на зростаючі потреби у швидшому, надійному та ресурсомісткому підключенні до мережі Інтернет, відіграє важливу роль у досягненні цілі цифрового десятиліття щодо забезпечення доступу до швидкого гігабітного підключення та швидких мобільних даних по всьому ЄС до 2030 року.

Також обговорювались реформи, необхідні для реалізації плану зростання для країн-учасниць світу, програми для України та плану зростання Молдови.

Доповідачі Генерального директорату Європейської Комісії з комунікаційних мереж, контенту та технологій (DG CNECT) і експерти країн-учасниць з національних органів влади та операторів з Румунії, Італії, Німеччини, Польщі ділились своїм досвідом щодо процесу транспозиції та практичними проблемами, з якими вони стикнулися під час впровадження рамкової програми ЄС.

Реалізація програми транспозиції Акта ЄС про гігабітну інфраструктуру для України дозволить реалізувати кращі європейські підходи щодо підключення до мережі Інтернет.

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