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«Держспецзв’язку» відвідала Бріджит Брінк, посол США в Україні

16 июня 2022 г., 14:15
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15 червня до «Держспецзв’язку» завітали нещодавно призначена посол США Бріджит Брінк та віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Гості ознайомилися з роботою «Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події» CERT-UA та обговорили ключові питання співробітництва між нашими країнами у сфері цифровізації та захисту в кіберпросторі.

Михайло Федоров підкреслив, що США були і є важливим партнером України, і завдяки підтримці USAID наша країна реалізувала багато проєктів із цифровізації країни. Всі послуги, які держава запустила разом із ТАРАS, мають значний антикорупційний ефект. А проєкт «Кібербезпека критичної інфраструктури» допомагає не тільки захищатися, а й запроваджувати нові послуги кожного тижня.

Також USAID допомагає «Мінцифрі» та «Держспецзв’язку» й під час повномасштабної війни. Не втратити зв’язок цивільним українцям допомагають термінали Starlink. Ці ж пристрої підтримують роботу об'єктів критичної інфраструктури. За сприяння USAID Україна отримала 5 тис. станцій Starlink.

«Ми маємо спільних ворогів у кіберпросторі, і це об’єднує нас. Наші країни підтримують глибоку і плідну співпрацю у сфері кіберзахисту як на міждержавному, так і на корпоративному рівні, – зазначив Юрій Щиголь, голова "Держспецзв’язку". – Саме США були однією серед перших країн, що запропонувала і надала нам допомогу під час атаки 14 січня, яку ми вважаємо початком активної фази війни росії проти України у кіберпросторі. Зараз нашій державі у протистоянні агресору допомагають провідні американські ІТ-компанії».

Бріджит Брінк, зі свого боку, підкреслила, що США продовжуватимуть підтримку й розвиток цифровізації та кіберзахисту нашої країни, а також важливу роботу із захисту України, її народу та нашого демократичного майбутнього.

«Держспецзв’язку» відвідала Бріджит Брінк, посол США в Україні

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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