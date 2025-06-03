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Держспецзв’язку від початку року передала захисникам понад 455 тис. безпілотників

3 июня 2025 г., 14:25

У січні-травні 2025 року Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечила передачу Збройним Силам України та іншим органам сектору безпеки та оборони понад 455 тис. безпілотних систем.

Зокрема, у травні Держспецзв’язку передала українським захисникам близько 32 тис. БпЛА різних типів, левова частка яких – українського виробництва.

Нагадаємо, минулого року Держспецзв’язку передала для потреб Сил безпеки й оборони майже 1,3 млн безпілотників.

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