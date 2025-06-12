Держспецзв’язку прагне покращити кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури

12 июня 2025 г., 15:35

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України працює над низкою проєктів, спрямованих на покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ). На цьому наголосив голова Держспецзв’язку Олександр Потій на конференції «Посилення стійкості критичної інфраструктури України: Стратегічні ідеї та найкращі міжнародні практики», що відбулася в Києві.

Він підкреслив, що Держспецзв’язку готова консолідувати зусилля з операторами об’єктів критичної інфраструктури та секторальними органами, щоб спільно напрацювати механізми, які допоможуть запобігати викликам у питанні захисту ОКІ та протистояти їм.

Голова Держспецзв’язку уточнив, що йдеться про роботу над комунікаційною системою для оперативної взаємодії всіх суб’єктів захисту критичної інфраструктури в режимі реального часу, намір створити міжнародний навчальний центр з питань захисту критичної інфраструктури, формування мережі кіберполігонів на базі регіональних центрів кібербезпеки тощо.

Олександр Потій подякував міжнародним партнерам за підтримку України, а також – Академії електронного управління Естонії (eGA), яка тривалий час є надійним партнером впровадження нових технологій та реалізації важливих проєктів в Україні.

На конференції також представили Збірник кращих практик захисту (стійкості) критичної інфраструктури та презентували навчальний курс «Захист критичної інфраструктури».

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