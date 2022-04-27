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Держспецзв’язку попереджає про нову атаку через e-mail p допомогою GraphSteel та GrimPlant

27 апреля 2022 г., 9:15

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що зафіксовано розсилання небезпечних листів із електронної пошти співробітника державного органу України.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, уточнює, що листи мають вкладення, яке містить шкідливі програми. Цього разу кіберзловмисники «згадали» тему COVID-19.

Так, зазначені листі містять вкладення у вигляді XLS-документу "Aid request COVID-19-04_5_22.xls". В результаті його відкриття будуть завантажені шкідливі програми GraphSteel та GrimPlant. А кіберзловмисники дістануть доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Фахівці звертають увагу, що розсилання електронних листів здійснено зі скомпрометованого облікового запису співробітника державного органу України.

Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056. Ця ж група була причетна до кількох кібератак у березні. Тоді зловмисники паразитували на темах підвищення рівня інформаційної безпеки серед українців та заборгованості із зарплат.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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