Державний оператор тилу презентував ІТ-систему управління

12 сентября 2024 г., 10:25

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Державний оператор тилу презентував DOT-Chain – інноваційну ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ.

«Створення ефективної системи управління постачаннями для армії стало пріоритетом для нашої команди з перших днів після мого призначення міністром. І сьогодні ми це зробили», – підкреслив міністр оборони Рустем Умєров.

Головне завдання DOT-Chain – зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим. Зокрема, це стане можливим завдяки спрощенню процесів, збільшенню проінформованості та посиленню підтримки військових і постачальників.

«Якщо раніше термін поставки продуктів міг складати до двох місяців, то після запровадження DOT-Chain цей строк має скоротитися приблизно в чотири рази, - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. - Цифровізація закупівельних процесів в обороні - це стратегічний крок у підвищенні ефективності поставок всього необхідного ЗСУ».

«DOT-Сhain - це ще один вагомий крок до війська, яке цінує людей, час та ефективні процеси замість заповнення сотень паперів. Завдяки цій системі закупівля продуктів стане зрозумілішою та прозорішою, а можливість розширити її й на інші товари значно спростить логістичні процеси в Силах оборони», - зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Зазначається, що створення DOT-Chain стало наймасштабніший цифровим проєктом в DOT. Над розробкою працювала команда IT-спеціалістів Державного оператора тилу.

«Перед нами стояло завдання змінити стару систему так, щоб нелетальне забезпечення ЗСУ було більш ефективним. Наразі функціонал DOT-Chain поширюється на харчування. ІТ-команда ДОТ оцифрувала весь процес забезпечення – від подачі заявок на продукти до оформлення видаткових накладних та актів. У майбутньому система може швидко масштабуватися для покриття інших категорій товарів», – зауважила Альона Жужа, ІТ-радниця ДОТ.

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