Державна система «єДозвіл» використовує штучний інтелект для перевірки документів

22 августа 2025 г., 14:35

В Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для автоматичної попередньої перевірки документів. Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії у системі «єДозвіл», інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

«єДозвіл» – це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій. Коли підприємець подає заяву на порталі «Дія», «єДозвіл» працює «за лаштунками»: перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у «Дію».

Новий AI-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дає державним експертам більше часу на ті рішення, що справді потребують їхньої уваги. Усі обчислення відбуваються без передачі даних за кордон та з повною відповідністю чинним стандартам інформаційної безпеки.

Під час розробки команда зіткнулася з кількома викликами: документи надходять у різній якості та з рукописними записами, реальні дані не можна використовувати для тренування моделей, а ресурси для обчислень в Україні обмежені. Для розв'язання цих проблем розробники застосували гібридний підхід: використання відкритих моделей, синтетичних даних та адаптивних алгоритмів, розроблених спеціально для потреб державного сектору.

За розробку системи – від оновлення процедур до технічної логіки та інтеграції AI-модуля – відповідала команда Мінекономіки. Інтерфейс для бізнесу у «Дії» створила команда Мінцифри. Проєкт реалізований за фінансування Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.

