«Департамент кіберполіції» у 2023 році виявив 3,6 тис. кіберзлочинів

31 января 2024 г., 14:25

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«Департамент кіберполіції» «Національної поліції України» забезпечує реалізацію державної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю, організовує та здійснює відповідно до законодавства оперативно-розшукову діяльність. За результатами його роботи у 2023 році було скеровано до суду кримінальні провадження щодо протиправної діяльності 42 організованих груп і злочинних організацій, що діяли в кіберпросторі. До складу зазначених угруповань входив 191 учасник, якими вчинено 731 кримінальне правопорушення (у тому числі 547 тяжких та особливо тяжких).

Минулого року кіберполіцейськими здійснювалось супроводження понад 6,4 тис. кримінальних правопорушень, виявлено 3,6 тис. кіберзлочинів, повідомлено про підозру 1,7 тис. особам за вчинення 3,7 тис. кримінальних правопорушень. До суду з обвинувальними актами скеровано 4 тис. кримінальних правопорушень за обвинуваченням 1,3 тис. осіб.

Також кіберполіціянтами ініційовано та забезпечено активну участь у проведенні 18 міжнародних поліцейських операцій, за результатами яких задокументовано протиправну діяльність учасників злочинних угруповань.

Кіберполіція є постійним ініціатором та учасником інформаційних кампаній спрямованих на профілактику та протидію кіберзлочинності. Для ефективнішої комунікації та надання кваліфікованої допомоги населенню, впроваджено телефонну інформаційну підтримку за номером 0800505170. У 2023 році до підрозділу надійшло 78,5 тис. звернень громадян, з яких через форму «Зворотного зв’язку» департаменту (вебсайт кіберполіції) – 73,4 тис. звернень.

Працівники «Call-центру» кіберполіції упродовж минулого року опрацювали понад 246,1 тис. телефонних дзвінків, з яких: 122,8 тис. вхідних та 123,3 тис. вихідних щодо надання інформації громадянам про дотримання кібергігієни, допомоги у користуванні електронними сервісами, порядку та стану розгляду поданого електронного звернення.

З початку повномасштабної військової агресії рф проти України кіберполіція бере активну участь у протидії державі-терористу у віртуальному просторі. Зокрема, спільно з волонтерами створено проєкт «МРІЯ» для протидії ворогу на інформаційному фронті. Результатом співпраці є блокуванням майже 13 тис. ворожих вебресурсів.

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