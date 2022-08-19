День народження CD – 40 років тому

19 августа 2022 г., 12:15

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Рівно 40 років тому на заводі компанії Polygram у передмісті Ганновера було випущено перший компакт-диск – ним виявився альбом ABBA The Visitors.

Ідея оптичного запису інформації на носій належить Джеймсу Расселу (James Russel), який працював у Тихоокеанській північно-західній національній лабораторії Міністерства енергетики США. За його задумом, запропоноване ним рішення мало замінити вінілові платівки, при цьому дозволяло обійтися без контакту з носієм інформації. Ще 1974 року принцип оптичного цифрового запису (Optical Digital Recording, ODR) отримав кілька нагород. Відомі також роботи у цій сфері американського винахідника Девіда Пола Грегга (David Paul Gregg), які лягли в основу лазерного диска, де інформація зберігалася в аналоговій формі. А роботи, що виконувалися дослідниками Тоші Дої (Toshi Doi) та Кізом Шоухамером Іммінком (Kees Schouhamer Immink) на замовлення Sony та Phillips, у 1980 р лягли в основу того, що зараз називається Compact Disc Digital Audio (CD-DA). Примітно, що вперше оптичний привід для ПК був розроблений Denon того ж 1982 року, а 1984 р його на виставці представила Sony.

Не зупинятимусь на всіх перипетіях історії технології оптичного запису, яка внесла істотні зміни до стилю життя мільйонів людей. З її допомогою в наші будинки увійшли високоякісні аудіо-записи, залишивши в минулому характерне потріскування голки, що звукознімає. А відео-диски перетворили наші будинки на невеликі кінотеатри. Що вже казати про процес розповсюдження на оптичних дисках програмного забезпечення: один CD-ROM замість десятка дискет!

Але час невблаганно рухається вперед, й DVD та Blu-Ray, що здавалися ще кілька років тому неймовірно місткими, поступилися дорогою USB-накопичувачам. Оптичні приводи практично пішли з ноутбуків, але зустрічаються в настільних комп'ютерах. Тим не менш, досі компакт-диски залишаються офіційно визнаними фізичними носіями музики. А річний збут CD у його 40-річний ювілей оцінюється у 250 млн шт. Тому компакт-диск цілком заслужив на добрі побажання в його день народження.

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