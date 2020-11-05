Dell Technologies World’20: цифровое будущее настало

+33

голоса Tweet

В мгновение ока мир изменился, и, чтобы соответствовать новой развивающейся реальности, темпы инноваций ускорились. Это стало коллективной возможностью объединить, поднять и продвинуть индустрию и наш мир. Компания Dell Technologies играет значительную роль в реализации обещаний цифровой трансформации для решения серьезных проблем бизнеса. Участники виртуальной конференции Dell Technologies World 2020 смогли узнать, как технологии и цифровая трансформация способны привести к восстановлению экономики и прогрессу.

Конференция открылась выступлением основателя и СЕО компании Dell Technologies Майкла Делла, которое он сделал, находясь в своем родном городе Остине, штат Техас.

Он отметил, что online-опыт в мире и роль технологии будут увеличиваться, показывая, как заказчики Dell, ее партнеры и друзья внедряют инновации для предоставления жизненно важных сервисов, решений и продуктов, от которых мы все зависим. Это демонстрируют приоритеты компании и ее инвестиции в интегрированные решения для облаков и клиентов, СХД и сервисов, чтобы подготовить заказчиков для движения вперед.

Майкл Делл: «Технология никогда не была более важна, чем сейчас»

Десять месяцев назад, продолжил Майкл Делл, мало кто из нас слышал о коронавирусе. Сейчас каждый аспект нашей жизни перевернулся головой вниз. Вспомним о первых днях изоляции. На фоне роста человеческих жертв все шептались о том, что мир взял паузу. Он стал тихим, неподвижным, воздух стал чище. Мир природы становился более заметным. Никогда не было видно так много птиц и пчел, так ясно слышно лягушек и сверчков. Мир вокруг нас заиграл всеми красками. К этому моменту глобальная экономика также стала укрепляться.

Однако появились разбивающие сердце истории о потерянных жизнях, свернутых бизнесах и росте безработицы. Но есть и другая, воодушевляющая история, — о надежности глобальной экономики, о том, как она выстояла.

Если говорить о мировой экономике, то она действительно сократилась для миллионов бизнесов всех масштабов, для каждого персонально, для его организации. Одна вещь становится ясной — технология никогда не была более важна, чем сейчас. Для многих трех—четырехлетние планы по цифровизации были выполнены за три месяца. Виден проблеск в будущем, и организации, которые инвестируют в это будущее, имеют преимущество.

Цифровая трансформация будет только ускоряться с поддержкой больших вычислительных мощностей, 5G и ИИ. Она подобна машине, и топливом для этой машины являются данные. И поскольку все в физическом мире становится интеллектуальным и соединенным, объем и значение данных будет продолжать увеличиваться. Все эти инновации, взятые вместе, являются IV индустриальной революцией, и она потребует от всех нас пересмотреть каждый аспект того, что мы делаем. Сейчас настала эпоха данных, и чтобы победить, организациям нужно ускорить цифровую трансформацию. Связь 5G является цифровой фабрикой, которая позволяет расширить облако до мобильных технологий.

Verizon помогает организациям соединить мировую экономику и подготовить будущее с 5G. С этими словами Майкл Делл пригласил для выступления СЕО Verizon Теми Эруин (Tami Erwin). В начале своего выступления она обратила внимание Майкла Делла на огромные возможности, появляющиеся у всех, по мере того как мы вступаем в эру 5G.

В апреле 2019 г. Verizon стала первой компанией в мире, которая запустила коммерческую мобильную сеть и включила свою сеть 5G в ультрамиллиметровом диапазоне в Чикаго и Миннеаполисе. Быстро развиваясь, компания развернула ультрамиллиметровые 5G-сети в 36 городах США.

Теми Эруин: «Verizon стала первой компанией в мире, которая запустила коммерческую мобильную сеть»

Что это значит для всех американцев? Это расширение определяемой данными интеллектуальности на границу изменяет правила игры. Это обеспечивает экспоненциально более высокие уровни эффективности и приблизит заказчиков к компаниям.

В свою очередь, это позволит разрабатывать прикладные программы и решения, о которых никто никогда даже не думал. Это не будет эволюцией, это будет революцией, которая потенциально приведет к «сейсмическим» сдвигам, как люди живут, работают и развлекаются.

5G от Verizon предоставит пропускную способность по крайней мере в 10 раз большую, чем сети 4G. Надежная полоса, управляющая объемами данных в сотни раз большими, способная соединить более миллиона устройств или датчиков на площади 1 кв. км. Она поддержит мобильные игры, телемедицину и автономных роботов, позволит городам подключать умное городское освещение, удаленный мониторинг безопасности и решения умной парковки. Это также фундаментально изменит цепочки поставок с самого момента производства продукта.

Сеть 5G приблизит заказчиков к компаниям-поставщикам

Теми Эруин также верит, что никогда не представится более важного времени в нашем мире, чтобы внедрять инновации и строить будущее, доступное для всех. Компания предлагает себя в качестве партнера, чтобы вместе строить будущее.

Затем Майкл Делл продолжил свое выступление. Он сказал, что работа Теми Эруин и ее команды в Verizon является фантастической, и он гордится быть их партнером. Далее он не преминул заметить, что в Dell также много работают, чтобы предоставлять инновации партнерам и заказчикам, предоставлять интегрированные, интеллектуальные и автоматизированные решения, в которых они нуждаются. Внедрение инновация является трудной проблемой. И он восхищен тем, как команды их реализуют. Для инноваций в Dell Technologies нет графика. В последние шесть месяцев компания выпустила новые релизы почти для всей линейки продуктов, от облаков и инфраструктуры ЦОД до СХД, серверов, для клиентов и сервисов. Компания также разрабатывает собственную облачную консоль, обеспечивающую совместимую модель облачных операций сквозь всю ИТ-среду. В прошлом году был отмечен очень сильный рост предложений «как сервис». И сейчас компания подтверждает доставку всех своих продуктов и решений «как сервис» в инициативе, которая названа Project Apex. Таким образом, заказчики могут потреблять решения тем способом, которым они хотят: плати по мере использования, плати заранее или по подписке. Компания идет вперед на полной скорости в построении эффективной инфраструктуры для эры данных, чтобы быть самым надежным партнером в ускорении цифровой трансформации с помощью решений, которые автоматизированы, интеллектуальны и интегрированы. И ни одно не позиционируется лучше, чем решения Dell Technologies в тесном партнерстве с VMware для индустрии. Мир прошел через период открытий, которых никогда не видел раньше. Наилучшим в человечестве, нас самих и в каждом другом было открытие разделяемого общего смысла целей и связей. Мы увидели друг друга более близко. И в то время как мы говорим о цифровой трансформации, можно надеяться, что мы также увидим трансформацию человека, который будет обладать большей добротой, великодушием и сочувствием. Мы все нуждаемся в этом, потому что в последние восемь месяцев мы также открыли жесткую правду трудной жизни, когда обнажились линии разлома нашего общества в доступе к медицине, образованию, возможностям и правосудию. Майкл Делл высказал уверенность, что Dell Technologies вместе с ее заказчиками и партнерами сможет сыграть огромную роль вследствие масштаба влияния их экосистемы и потому, что технологические инновации являются точкой опоры для прогресса человечества. В последний год компания анонсировала свое видение влияния на общество в последующее десятилетие. Эти последние восемь месяцев только укрепили понимание того, как важны эти цели для компании и нашего мира. Одной из наиболее амбициозной является трансформация миллиарда жизней с помощью технологии. Это выглядит несколько трудно выполнимым, но Майкл Делл любит анонсировать некоторые программы, которые могут указать путь дальнейшего развития. Образование является отличной точкой для старта. Одной из наибольших проблем в образовании, притягивающей сейчас внимание, является переход на дистанционное обучение, которое нуждается в технической поддержке. И один из членов команды Dell, Ким Бутуэлл (Kim Boutwell), предложила отличную идею, названную «Студенческая техническая команда», которая дает возможность получить индустриальную сертификацию (Dell Tech Direct Certification). По ее словам, 250 тыс. учащихся получают сегодня техническую поддержку.

Другой стороной образования, продолжил Майкл Делл, является, конечно, доступ. Только в США имеется примерно 15 млн. студентов без цифрового доступа. И Dell запустила пилотную программу, чтобы это изменить. С помощью партнеров во всей экосистеме компании она разрабатывает подход, который включает доступ, устройства, навыки и ресурсы. Dell не изобрела эти приоритеты специально к сложившейся ситуации, но этот момент послужил увеличительным стеклом, чтобы увидеть их важность.

Конечно, пандемия является только точкой во времени. Вопрос в том, куда мы двинемся дальше? Майкл Делл верит, что эта точка явится стартовой площадкой к завтрашнему дню, который будет более ярким, чем большинство может вообразить. И люди будут решать, каким станет это будущее, и как много из настоящего будет взято в будущее.

Люди годами спрашивали, что случится, если каждый будет работать из дому? Теперь мы увидели, что это луч надежды на успешное будущее. Чем больше мы сможем виртуализовать поездки, взаимодействия, сотрудничество и коммуникации, тем более устойчивыми и продуктивными мы становимся. Это также может быть стартовой площадкой для решения социального неравенства. Широко распределенная рабочая сила расширяет наши возможности. Преимущества в телемедицине и обучение на большом удалении являются прорывными возможностями для расширения доступа к медицинским услугам и образованию. И не только к этому. В целом мы совершим прыжок вперед к цифровому будущему, и мы не отступим от этого. Инвестируя в настоящем, мы очутимся в неизмеримо лучшей позиции в будущем. И Dell здесь, чтобы помочь в этом.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!