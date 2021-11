Dell Technologies совместно с VMware представила новые облачные решения

19 ноября 2021 г., 16:09

Компания Dell Technologies анонсировала новые облачные и ИТ-предложения, разработанные совместно с VMware.



«Чтобы оставаться конкурентоспособными в сегодняшнем сложном бизнес-климате, организации все больше полагаются на мультиоблачные среды и другие новые технологии. При этом ожидается, что в течение следующего года более 90% предприятий будут использовать сочетание частных облаков, различных публичных облаков и существующей инфраструктуры, - заявил Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент и генеральный менеджер Dell Technologies Infrastructure Solutions Group. - Сегодняшний анонс усиливает ценность совместного предложения Dell и VMware и еще раз демонстрирует нашу приверженность технологиям, которые упрощают использование ИТ организациями для извлечения выгоды из управляемой данными, постоянно функционирующей экономики, независимо от того, где именно находятся приложения и данные».



ПО Dell EMC ObjectScale позволяет организациям наряду с виртуальными машинами использовать объектное хранилище следующего поколения, совместимое с Amazon S3. Это помогает снизить затраты на разработку и стимулировать инновации в приложениях. Dell Technologies и VMware добавили программно-определяемое объектное хранилище Kubernetes в VMware vSphere с Tanzu и в vSAN Data Persistence Platform. Предоставляя разработчикам хранилище с самообслуживанием в операционной модели частного облака, ObjectScale помогает ИТ-отделам легко управлять им и масштабировать с помощью знакомых инструментов VMware.



Программное обеспечение ObjectScale также расширяет возможности систем Dell EMC VxRail для поддержки современных рабочих нагрузок, таких как искусственный интеллект, аналитика и облачные приложения, для которых требуется хранилище S3. В сочетании с VxRail программное обеспечение ObjectScale позволяет ИТ-персоналу применять уже имеющиеся навыки и использовать инструменты VMware для поддержки современных приложений облачного хранения. Для ускорения цифровой трансформации заказчики получают преимущества совместно разработанного набора решений VMware, VxRail и ObjectScale.



Валидированная архитектура Dell Technologies Validated Design for AI поддерживает следующее поколение приложений на базе ИИ, таких как моделирование, и позволяет ИТ-специалистам применять согласованный подход к ИИ в виртуализированных средах. Используя программный пакет NVIDIA AI Enterprise, работающий на сертифицированных NVIDIA системах, это первое в отрасли предложение Dell, VMware и NVIDIA представляет собой комплексное решение ИИ. Он позволяет организациям быстро и легко применять алгоритмы искусственного интеллекта к данным, ускоряя настройку и интеграцию до 20%2. Валидированная архитектура доступна на Dell EMC VxRail, PowerScale и PowerSwitch.



«Чтобы сделать ИИ доступным для предприятий, необходимо оптимизированное полнофункциональное решение, легко интегрируемое с инфраструктурой и экосистемами, которые ИТ-команды используют каждый день, - уверен Манувир Дас (Manuvir Das), глава отдела корпоративных вычислений Nvidia. - Dell Technologies Validated Design for AI объединяет ведущие технологии NVIDIA, VMware и Dell. Это позволяет предприятиям запускать ресурсоемкие рабочие нагрузки ИИ в гибридных облаках, используя знакомые инструменты управления и автоматизации от VMware».



Последние предложения основаны на анонсированном Dell программном обеспечении для хранения данных Dell EMC SmartFabric Storage Software. Ускоряя внедрение ИТ-инфраструктуры следующего поколения это ПО позволит организациям перейти к высокопроизводительным, экономичным IP-сетям хранения данных с низкой задержкой.



Dell Technologies APEX Cloud Services with VMware Cloud в настоящее время предлагается в предварительной версии. Решение Dell Technologies Validated Design for AI уже доступно во всем мире. Dell EMC ObjectScale будет доступно во всем мире в 4 квартале 2021 года.

