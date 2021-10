Dell Technologies расширила портфель сервисов ProSupport Suite для ПК

6 октября 2021 г., 13:56

Dell Technologies расширила услуги поддержки и решения безопасности.



Как отмечается, в ProSupport Suite для ПК добавлены новые средства, основанные на искусственном интеллекте и единообразном подходе, которые делают ИТ-поддержку более простой и адаптируемой для нужд клиентов.



Согласно недавнему опросу Forrester Consulting, 70% компаний планируют в следующем году увеличить свои инвестиции в удаленную рабочую силу.



Новые функции включают в себя кастомизируемые инструменты управления ИТ: ProSupport Suite для ПК является первой службой поддержки, которая предоставляет ИТ-менеджерам возможность использовать автоматически обновляемый каталог исправлений и улучшений. Теперь у них есть возможность автоматизированного удаленного обновления BIOS, драйверов, микропрограммного обеспечения и приложений Dell, а также настройки группирования этих обновлений и управления ими.



Теперь персонализированная и полезная информация о парке ПК в одном месте: впервые ИТ-менеджеры могут сразу видеть состояние работоспособности, индикацию работы приложений и скоринг безопасности для всего парка ПК Dell. 1Они могут просматривать изменения этих оценок с течением времени, чтобы выявлять тенденции производительности, а также при необходимости удаленно принимать немедленные меры, используя индивидуальные рекомендации и показатели использования, предоставляемые программным обеспечением на базе искусственного интеллекта (ИИ) от Dell Technologies.



Решение позволяет кастомизировать удаленные рабочие процессы. используя настраиваемый механизм правил для настройки и координации рабочих процессов удаленного обновления для больших парков ПК, ИТ-менеджеры также могут заранее определять, кто автоматически получает обновления, и как они администрируются.



В рамках ProSupport Suite для ПК торговые партнеры могут использовать весь объем нашей поддержки, инструментов на основе ИИ и портала. Партнеры могут осуществлять мониторинг и управлять поддержкой для нескольких организаций, используя SupportAssist в TechDirect, и имеют возможность задействовать опыт Dell Technologies для решения проблем заказчиков в каждом конкретном случае или в масштабе всего парка ПК.



«Роль ИТ сегодня важна как никогда. Хотя миссия остается той же - поддерживать продуктивность всех сотрудников, а их системы - в рабочем состоянии, стоящие за этим операции стали намного сложнее, особенно с учетом того, что объем данных и возможности граничных решений постоянно растут, - отметил Даг Шмитт (Doug Schmitt), президент Dell Technologies по сервису. - С учетом сегодняшних реалий и будущих потребностей заказчиков, наш подход к ИТ-сервису базируется на управляемой искусственным интеллектом адаптивной основе и постоянной готовности. В конечном счете, новые возможности помогают ИТ-руководителям быть готовыми к будущим изменениям и оставаться впереди, обеспечивая при этом возможность сотрудникам по всему миру без сбоев продолжать сотрудничество и внедрять инновации».



Быстрый переход к удаленной работе, более широкое использование облачных приложений и новые способы удовлетворения потребностей сотрудников в продуктивной работе создают новые векторы угроз в конечных точках – клиентских системах. Угрозы становятся все более изощренными, а иногда их очень сложно обнаруживать. Целью атак может стать любой бизнес, независимо от местоположения, отрасли или размера компании. Согласно последним данным, за истекшие 12 месяцев 44% организаций испытали хотя бы одну атаку на уровне оборудования или BIOS2.Чтобы стратегия безопасности конечных точек была эффективной, она должна учитывать все факторы атак, включая компоненты в цепочке поставко и микропрограммное обеспечение.



Портфолио средств обеспечения безопасности Dell Trusted Devices помогает защитить коммерческие ПК Dell в цепочке поставок и на протяжении всего жизненного цикла устройства. Этот комплексный набор решений для обеспечения безопасности на уровне ниже и выше операционной системы (ОС) использует интеллектуальные возможности и помогает предприятиям предотвращать угрозы, обнаруживать и реагировать на них с улучшенным средним временем обнаружения (mean-time-to-detect, MTTD) и средним временем устранения проблем (mean-time-to-resolution, MTTR).



Dell Technologies заявила, что укрепляет свои лидирующие позиции, благодаря новым средствам безопасности, которые включают в себя расширенную проверку компонентов безопасности для ПК (Advanced Secure Component Verification for PCs) позволяет заказчикам проверять конфигурацию коммерческих ПК и ключевых компонентов Dell в том виде, в каком они были заказаны. Dell Technologies является первым в мире производителем коммерческих ПК, предоставляющим такую встроенную возможность, расширяя контроль за безопасностью на цепочку поставок и интегрированный контроль.



Входящий в пакет Intel Management Engine (ME) Verification проверяет критически важное микропрограммное обеспечение системы и обнаруживает несанкционированное вмешательство. Первоначальный выпуск Intel ME Verification нацелен на процессы загрузки, критичные для обеспечения безопасности системы и предоставляет дополнительные средства безопасности ниже уровня ОС.



Подчеркивается, что интеграция Dell Trusted Device Security Information и Event Management (SIEM) дает заказчикам полную видимость критически важных событий, связанных с безопасностью ОС, показывая их в некоторых информационных панелях SIEM. Это позволяет проводить всесторонний анализ состояния безопасности организации и извлекать большую выгоду из существующих инвестиций в безопасность.



Новые возможности ProSupport Suite для ПК будут доступны новым и существующим заказчикам напрямую и через торговых партнеров по всему миру с 19 октября.

