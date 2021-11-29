Dell Technologies: «Будущее, основанное на данных, уже наступило»

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Во второй декаде ноября компания Dell Technologies провела очередной ежегодный технологический форум для региона Центральной и Восточной Европы, представив свой взгляд текущую ситуацию и открывающиеся возможности.

Участников форума приветствовала Софи Роннерц (Sophie Ronnertz), вице-президент и генеральный менеджер в регионе СЕЕ, Dell Technologies. «Темп нашей жизни и скорость внедрения инноваций увеличиваются, - отметила она. - Значение технологий никогда еще не было столь велико. Сегодня они позволяют делать практически все что вам нужно, где бы вы не находились».

Современные технологии оказывают большое влияние на социальную сферу. Об этом рассказал Дэвид Спруит (David Spruyt), региональный лидер социального воздействия в СЕЕ и старший директор продаж по каналам, Dell Technologies. Стремление компании оказывать положительное социальное влияние вытекает прямо из целей создавать технологии, которые обеспечивают прогресс человечества. "Компания фокусируется на областях, наиболее важных для создания положительного влияния на общество. Это устойчивость, культивирование инклюзии - процесс реального включения в активную жизнь социума людей, имеющих трудности в физическом развитии, в том числе с инвалидностью или ментальными особенностями, и преобразование жизни путем решения наиболее актуальных проблем общества. Все эти усилия являются основным обязательством с точки зрения этики и конфиденциальности данных", отметил выступавший.

Компания определила очень амбициозные цели для каждой из вышеупомянутых областей. Начнем с первой, которая относится к устойчивости. К 2030 г. каждый продукт, который покупает заказчик, будет повторно использован или переработан. Также, 100% упаковок и более половины содержания продукта будет сделано из повторно использованных или возобновляемых материалов. Эта цель родилась в связи с растущими проблемами - каждый год более чем 50 млн. метрических тонн электроники становятся отходами. Это около 8 кг на каждого жителя планеты. Это самый быстрорастущий вид отходов. И сегодня менее 20% из них используются повторно. Решение данной проблемы лежит в использовании целостного подхода к переработке и использованию отходов.

Дэвид Спруит: «Современные технологии оказывают большое влияние на социальную сферу»

Вторая область относится к культивированию инклюзии. К 2030 г. 50% глобальной рабочей силы и 40% лидеров по работе с людьми из Dell Technologies будут женщинами. "Нехватка рабочей силы делает расширение пула талантов императивом бизнеса, но многообразие также позволяет внедрять инновации, которые являются и захватывающими, и ценными продвижениями креативности и сотрудничества", подчеркнул Дэвид Спруит.

Теперь о третьей области, относящейся к трансформации жизни. Компания планирует с помощью своих технологий продвигать инициативы в области здоровья, образования и экономических возможностей, чтобы получить устойчивые результаты для 1 млрд. людей к 2030 г.

Наконец, финальная область, в которой компания взяла на себя обязательства, это этика и приватность. Последняя является фундаментальным правом и широко обсуждаемой темой сегодня. И Dell Technologies продолжит быть прозрачной в том, как она собирает, использует и разделяет персональные данные ее заказчиков в мире, где сила данных может легко привести к злоупотреблениям. Обязательства компании здесь заключаются в том, что к 2030 г. компания полностью автоматизирует соответствующие процессы, сделав управление персональными данными более простым для заказчиков.

В этом контексте Софи Роннерц сделала следующий комментарий. Все чаще бизнес испытывает перегрузку данными и неспособен превратить их в идеи. Многие организации имеют трудности в получении пользы от своих данных. Они чувствуют себя перегруженными, но при этом хотят еще больше данных. Это современный феномен, называемый парадоксом данных. Dell Technologies провела недавно исследование, чтобы изучить это явление. Был проведен опрос более 4 тыс. должностных лиц из 40 с лишним стран, включая Польшу, Чехию и Израиль, о способах, которыми они работают с данными. И вот что было обнаружено.

— Парадокс 1: бизнес верит, что он работает на основе данных. Однако многие не рассматривают данные как капитал. Они не ставят во главу использование данных при ведении бизнеса.

— Парадокс 2: бизнес постоянно нуждается в большем объеме данных, чем могут обеспечить его текущие возможности. До сих пор он собирает данные быстрее, чем может проанализировать и использовать.

— Парадокс 3: многие компании осознают и верят в модель as-a-service, как гибкую и масштабируемую. Между тем, лишь немногие сделали переход, чтобы интегрировать ее.

Софи Роннерц: «Сегодня технологии позволяют «делать все из любого места»»

Эти три парадокса позволяют лучше понять проблемы, с которыми сталкивается бизнес, когда он приходит к готовности использовать данные. Как и в других случаях, это является неким процессом, а не мгновенным изменением. Это требует персонала, понимающего инфраструктуру и использующего данные для создания капитала, способствующего успешному развитию бизнеса.

Как отмечается, многие компании, вставшие на этот на этот путь в качестве новичков, были подавлены объемами и разнообразием данных, с которыми встретились. Возник вопрос, как можно лучше использовать имеющиеся у них данные, а также как оптимизировать текущую инфраструктуру и навыки, необходимые для лучшего понимания будущего. В тоже время их сдерживала недостаточность навыков или неспособность адекватно привлекать новые таланты в области науки о данных.

В других случаях есть «энтузиасты», которые столкнулись с технологическими и инфраструктурными проблемами, но инвестировали в навыки и культуру. Они видели, как ориентированный на данные бизнес использует своих специалистов в области данных и, возможно, даже имели или вводили в штат главного специалиста по данным (CDO). Однако они были перегружены объемами данных, потому что они не улучшали свою инфраструктуру, чтобы управлять их быстрым увеличением.

Наконец, в числе обследованных были «чемпионы» по данным, имеющие интегрированную культуру, ориентированную на данные, и технологические процессы, чтобы достичь понимания практического применения. Это удалило значительную часть их силоса данных, консолидировала озера данных, повысило эффективность работы аналитиков и улучшило понимание значения данных для бизнес-процессов.

Таким образом, суммируя приоритетность действий для бизнеса, который хочет не только управлять наводнением данных, но и использовать их для инноваций и создания новой ценности, можно назвать следующие три пункта. Бизнес нуждается в правильной сквозной технологии и сервисах в период удаления проблем с силосом данных. Он также нуждается во внедрении более автоматизированного ИИ и правильной обработки данных, чтобы делать значимые открытия, и, наконец, бизнесу необходимы навыки и определяемая данными культура, чтобы работать с данными в режиме реального времени для прогнозирования будущих результатов.

В заключение было отмечено, что организации явно нуждаются в лучшем способе управления данными и решении этого противоречия, этого парадокса в экономике «по запросу». Движение к модели IT-as-a-service является лучшим путем для бизнеса, который становится определяемым данными. Как Dell Technologies может помочь в этом путешествии? Об этом было рассказано далее в ходе мероприятия.

Естественно, такая крупная конференция не могла обойтись без выступления основателя и главы Dell Technologies Майкла Делла (Michael Dell), в котором он вкратце обрисовал будущее компании. Прежде всего, он отметил, что технология еще никогда не была более существенной и более актуальной для мирового прогресса, и он не может не гордиться тем, что компания способна совершить вместе со своими заказчиками.

Майкл Делл: «Технология еще никогда не была более существенной и актуальной для мирового прогресса»

Сила технологии проявилась в расшифровке вируса Covid-19, создания и распределения вакцины и в отслеживании долгосрочных эффектов. И все это за время, которое раньше трудно было себе вообразить. Мы видим, как сила ИТ проявляется в образовании, финансовой сфере, здравоохранении, развлечениях, розничных продажах, производстве, связи.

Многие перешли на удаленный режим работы, дистанционные совместные игры, «дистанционное все». Это будет разворачиваться на границе сети. В то время как сегодня только 10% данных обрабатывается вне ЦОД, к 2025 г., как ожидается, вне традиционных ЦОД или облаков будет приходиться 75% операции корпораций с данными. И эти данные будут генерироваться на границе, и преобразование их для лучшего понимания, действий и результатов будет требовать аналитики в режиме реального времени. По разным оценкам, более 700 млрд долл. кумулятивных капитальных инвестиций будут потрачены в течение следующего десятилетия на граничную инфраструктуру. В Dell Technologies разрабатываются инновационные решения для граничных вычислений посредством глубокой интеграции ее возможностей с VMware и партнерской экосистемой, чтобы создать автоматизированную интеллектуальную инфраструктуру для 5G и эры данных. Вместе, Dell Technologies и VMware будут предлагать мультиоблачную платформу для цифровой трансформации. APEX обеспечит в рамках совместимой облачной операционной модели простое предоставление необходимых решений as-a-service.

Следующий докладчик, вице-президент Dell Technologies по продажам ЦОД в СЕЕ Элко Калфф (Eelco Kalff), рассказал о том, как компания смотрит на современный мир, определяемый данными, и «экономикой откуда угодно» (anywhere economy).

«Для тех, кто интересуется данными, прошлые 18 месяцев дали поистине экстраординарный опыт, - такими словами Элко Калфф начал свое выступление. - Фактически было заново изобретено, как делать бизнес, как работать, как учиться и как общаться».

Софи Роннерц так прокомментировала этот тезис. Согласно последним отчетам, потребители по всему миру потратили на 900 млрд. долл. больше на онлайн-покупки в течение 2020 г., чем за предыдущие два года. Через два года 52% мирового ВВП будет управляться корпорациями, которые совершили цифровую трансформацию. Экономика теперь управляется текущими данными, и данные присутствуют повсюду. Расположены ли эти данные на площадке компании или в другом месте, в облаке или на границе - уже не является вопросом. Имея это в виду, Dell Technologies готова к партнерству с организациями независимо от их ИТ-стратегий, чтобы модернизировать инфраструктуру и позволить заказчикам «заглянуть за угол», чтобы они были готовы к тому, что будет далее в распределенном, мультиоблачном мире.

Мир сегодня разнообразнее, чем, скажем, полтора года назад. Изменился баланс работы и личной жизни. Теперь требуется не присутствие на рабочем месте, а результат. Это становится справедливым для образования, здравоохранения, развлечений, покупок и т.п.

Персональный компьютер снова доказал, что является мощным коннектором. В 2020 г. компания Dell отгружала около 143 тыс. ПК ежедневно. Это почти 6 тыс. единиц каждый час, 99 каждую минуту, другими словами, 52 млн. компьютеров в год. Чтобы обеспечить заказчиков инновациями, компания разработала полностью новую линейку ПК и ноутбуков, которая использует мощь и гибкость 5G для безопасности соединений, а также ИИ и МО для интеллектуальной и динамичной оптимизации систем и приложений, производительности и безопасности. Но речь не только о ПК, которые соединяют нас в этом цифровом мире. Фактически, 127 новых устройств подсоединяются к Интернету каждую секунду. Смартфоны, умные часы, автономные автомобили, датчики, камеры — все эти устройства опираются на современную ИТ-инфраструктуру, которая обеспечивает их истинную ценность, заключенную в данных.

Объем данных растет экспоненциально. В 2020 г. в мире было сгенерировано 50 ZB новых данных. Ожидается, что к 2025 г. их объем достигнет 175 ZB. Но как показывает изучение парадокса данных, они хороши настолько, насколько мы способны их понять. Нужно извлечь всю ценность из данных, чтобы доставить бизнесу пользу и понимание будущего.

Элко Калфф полностью согласился с этим комментарием. Он отметил, что для этого необходима правильная инфраструктура. Портфолио современной инфраструктуры Dell Technologies обеспечивает основу для цифровой трансформации для мира, ориентированного на данные. Компания продолжает поставлять заказчикам вдохновляющие инновации. Она расширила возможности линейки СХД среднего уровня системой PowerStore, которая допускает создание микросервисов и контейнеров и полную автоматизацию, основанную на ИИ. Компания также полностью обновила портфолио серверов PowerEdge, чтобы выполнять вычисления, которые адаптируются к рабочей нагрузке и обеспечивают ускоренный путь к автономной инфраструктуре. Таким образом, заказчики могут меньше заниматься управлением ИТ и потратить свое время и операционные расходы на инновации.

Элко Калфф: «Портфолио современной инфраструктуры Dell Technologies обеспечивает основу для цифровой трансформации для мира, ориентированного на данные»

Инновации во всем портфолио продуктов и решений Dell Technologies обеспечивают основания для результатов, необходимых сегодня и в будущем в ЦОД, публичных облаках и на границе. Граница - это наши дома, автомобили, больницы, фабрики - точки, где приходят в соприкосновение физический и виртуальный домены. И эти точки будут ускорены повсеместностью соединенных устройств и 5G. Из тех 175 ZB новых данных к 2025 г., о которых упоминалось ранее, 75% будут созданы и обработаны вне традиционных ЦОД или облаков. Это является новым императивом — управлять и анализировать данные там, где они создаются. Притяжение данных перемещает современную ИТ-инфраструктуру на границу.

Далее, Софи Роннерц поинтересовалась, какая роль во всем этом 5G? На это собеседник ответил, что переход на новый стандарт связи значительно ускорит получение этих результатов, так как 4G была разработана для коммуникации людей, а 5G будет соединять мир вещей. Но чтобы осознать весь потенциал сетей пятого поколения и как они могут разблокировать границу, телекоммуникационная индустрия нуждается в трансформации. Dell недавно ввела нативную облачную сетевую инфраструктуру и открытую сетевую экосистему специально для того, чтобы соответствовать требованиям современной телеком индустрии. И решать задачи тех, кто запускает облачные сетевые сервисы на основе открытой программно-определяемой инфраструктуры и аппаратных средствах индустриального стандарта.

У Dell Technologies интегрированный подход к расширяющейся технологической экосистеме, к инфраструктурным новшествам, к цепочке поставок, интересам безопасности и сервисам. Недавно компания ввела свои первые предложения as-a-service в портфолио APEX в Центральной и Восточной Европе. Как отмечалось APEX является радикально упрощенным технологическим опытом, доставляющим «инфраструктуру как сервис» туда, где это необходимо.

Стоит отметить, что в форуме также приняли участие стратегические партнеры Dell Technologies. В частности, от компании Intel выступил глава команды по глобальным продажам Ник Дей (Nick Day) и главный специалист по диверсификации и инклюзии Доун Джонс (Dawn Jones), а также директор по бизнес-технологиям Дэниел Киворт (Daniel Keyworth) из McLaren Racing Group.

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