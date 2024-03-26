Dell скоротила 6000 співробітників

26 марта 2024 г., 12:35

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Як повідомляє Reuters, компанія Dell Technologies, зменшила кількість персоналу в рамках більш широкої ініціативи по скороченню витрат. Остання також включає обмеження зовнішнього найму і реорганізацію співробітників, йдеться в заяві компанії в понеділок.

Станом на 2 лютого 2024 року у Dell працювало майже 120 000 співробітників, у порівнянні з приблизно 126 000 роком раніше.

Звільнення відбулися після того, як млявий попит на її персональні комп'ютери протягом майже двох років частково спричинив падіння доходів у четвертому кварталі на 11%.

Dell очікує, що чистий дохід групи клієнтських рішень (CSG), яка займається виробництвом персональних комп'ютерів, зростатиме протягом усього року. У четвертому кварталі дохід від цього напрямку впав на 12%.

Хоча компанія застерігає від короткострокових проблем, очікується, що попит покращиться, а цінове середовище стане більш конкурентоспроможним у 2025 фінансовому році.

Однак Dell очікує, що виробничі витрати зростуть, і, ймовірно, відбудеться "подальше скорочення чистого доходу інших бізнесів в результаті зміни наших комерційних відносин з VMware". Нагадаємо, що У 2018 році Dell викупила акції, пов'язані з її часткою у VMware, проклавши шлях до повернення на публічні ринки. Однак минулого року компанія вирішила продати їх компанії Broadcom.

Минулого року Dell скоротила 6 650 робочих місць, коли готувалася до потенційної рецесії та зниження попиту на персональні комп'ютери.

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