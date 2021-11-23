Dell расширяет портфель решений для Edge-вычислений

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Компания Dell Technologies объявила о пополнении семейства своих инфраструктурных систем и портфеля ПК решениями для граничных вычислений. Новые решения должны помочь организациям упростить развертывание систем и улучшить результаты анализа данных.

Представленные системы нацелены на обработку данных, генерируемых и обрабатываемых вне традиционных ЦОД и публичных облаков — от площадок с неблагоприятной средой и удаленных точек до розничных магазинов и заводских цехов.

«Граничные решения — это следующий важнейший рубеж внедрения технологий. Они окружают нас повсюду — от предприятий розничной торговли до производственных цехов, умных городов и больниц, — отметил Майкл Делл, председатель и главный исполнительный директор Dell Technologies. — Dell внедряет простые инновационные системы, позволяющие организациям анализировать данные ближе к месту их создания, быстрее принимать решения, улучшать результаты и способствовать прогрессу».

По оценкам аналитиков IDC, к 2023 году половина новой ИТ-инфраструктуры будет развертываться на границе сети. Как отмечается, граничные решения Dell Technologies уже используют 69% компаний из списка Fortune 100. Эти системы обеспечивают потребности хранения и обработки данных на их жизненном цикле, что становится следующим крупным технологическим фронтом.

Компания Dell Technologies представила вспомогательные узлы Dell EMC VxRail, которые позволяют использовать операционную модель и обеспечивают свойственную платформе VxRail эффективность на граничных площадках с меньшим масштабом инфраструктуры.

Подчеркивается, что теперь такие отрасли, как розничная торговля, производство, а также удаленные филиалы, могут начать работу с VxRail с меньшими затратами. Вспомогательные узлы Dell EMC VxRail представляют собой единственное решение HCI, разработанное совместно с VMware.

Одноузловые конфигурации с развертыванием вспомогательного узла VxRail позволят автоматизировать повседневные операции, обеспечивая мониторинг работоспособности и централизованное управление жизненным циклом, и при этом не требуя привлечения технических специалистов и специализированных ресурсах на местах.

Анонсированные конфигурации Dell Technologies Validated Design for Manufacturing Edge with Litmus помогают предприятиям подключать, разрозненные промышленные граничные устройства, данные и приложения — от производственного цеха до корпоративного облака — и управлять ими без помощи программирования. Организации смогут быстро принимать решения по ремонту оборудования еще до того, как оно выйдет из строя. Плюс к этому валидированные системы позволят повысить качество производимой продукции и сократить расходы с помощью анализа данных в реальном времени и централизованного управления устройствами, обеспечиваемого граничной платформой корпоративного уровня Litmus Industrial IoT.

Отмечается, что это второе решение от Dell Technologies, помогающее предприятиям решить сложную задачу развертывания граничные систем на производстве. Оно построено на базе платформы Dell EMC VxRail или серверов PowerEdge с возможностью использования VMware Edge Compute Stack.

По заявлению компании, новый граничный шлюз Dell EMC Edge Gateway поможет компаниям безопасно подключать множество граничных устройств в OT- и ИТ-средах для получения ценной информации.

Это компактное безвентиляторное граничное решение с поддержкой 5G, оснащенной процессорами Intel Core 9-го поколения и создано специально для работы в промышленных средах. Шлюз выдерживает диапазон температур от −20 до 60 градусов Цельсия.

Dell EMC Edge Gateway Dell EMC Edge Gateway будет доступен заказчикам непосредственно от компании и в виде OEM-решений. Он предложит различные возможности хранения и обработки данных, то есть позволит запускать локальные приложения для анализа данных, помогая решать задачи их сбора и обработки.

Новая платформа для потоковых данных Dell EMC Streaming Data Platform (SDP) предлагает улучшенную оптимизацию использования графических процессоров (GPU) для приема потокового видео с более низкой задержкой и высокой частотой кадров. Решение поддерживает аналитику в реальном времени на платформах Dell EMC VxRail и серверах PowerEdge. Как подчеркнули в компании, с помощью нового граничного комплекта организации могут выполнять легкие рабочие нагрузки на одном ядре. Это дает возможность начать с малого и постепенно масштабировать свою инфраструктуру в соответствии с потребностями ИТ.

Компания также анонсировала ноутбуки Latitude 5430 Rugged и Latitude 7330 Rugged Extreme нацелены на работу в суровых условиях с сохранением высокого уровня производительности и широких возможностей подключения. Ноутбук Latitude 5430 Rugged поддерживает 5G и позволяет работать из любого места. Это самый легкий и мощный 14-дюймовый полузащищенный ноутбук в отрасли, по заявлению Dell. Ноутбук Latitude 7330 Rugged Extreme также поддерживает 5G и готов к работе в самых экстремальных условиях, являясь самым компактным в отрасли 13-дюймовым полностью защищенным ноутбуком.

Отмечается, что представленные инновации — еще один пример того, как Dell расширяет существующий портфель граничных устройств для удовлетворения уникальных потребностей заказчиков. Облачные сервисы Dell Technologies APEX Cloud Services with VMware Cloud, анонсированные на конференции VMworld, предоставляют организациям управляемую Dell безопасную и унифицированную платформу, позволяющую перемещать рабочие нагрузки между несколькими облачными и граничными средами и быстро масштабировать ресурсы с предсказуемыми ценами и прозрачными затратами. Кроме того, новые напольные и стоечные серверы Dell EMC PowerEdge помогают организациям управлять различными нагрузками — от критически важных для бизнеса рабочих нагрузок до виртуализации на границе ИТ.

«Перед технологическими лидерами стоит очень сложная задача — выбрать подходящую инфраструктуру для управления данными на границе ИТ и найти правильные системы для получения из этих данных ценной аналитики для принятия решений на основе данных в реальном времени, — подчеркнул Мэтью Иствуд (Matthew Eastwood), старший вице-президент IDC. — Портфель граничных устройств Dell Technologies, охватывающий инфраструктуру, ПК и услуги, помогает организациям любого размера рационально использовать свои данные».

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