Dell расширяет функциональность Kubernetes CSI с проектом Karavi

22 декабря 2020 г., 17:05

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Безлюдная скала, омываемая волнами Эгейского моря у северо восточной оконечности острова Крит, выбрана символом новой инициативы по расширению функций корпоративного хранения интерфейса Kubernetes CSI, анонсированной компанией Dell.

Конечная цель проекта Karavi, как её сформулировал вице-президент Dell EMC Ицик Райх (Itzik Reich), состоит в «улучшении наблюдаемости, удобства использования и мобильности данных для stateful-приложений с помощью портфеля Dell Technologies Storage».

K8s CSI используется предприятиями для критически важных рабочих нагрузок, таких как базы данных. Как отмечает Райх, эти пользователи наряду с хранилищем и базовой защитой данных хотят от CSI предоставления для Kubernetes таких функций корпоративного уровня, как шифрование, репликация (аварийное восстановление) «даже если интерфейс Container Storage не даёт таких возможностей».

В настоящее время Karavi находится на стадии технического ознакомления (preview) и включает в себя Karavi Observability, часть проекта, которая реализует стандартизированный подход к мониторингу хранения. Службы Karavi Observability получают данные телеметрии ёмкости и производительности (Karavi Metrics) и базовой топологии хранилища (Karavi Topology). Эти сведения извлекаются из массива накопителей и драйвера CSI для Dell EMC PowerFlex и отправляются в Grafana и Prometheus, инструменты с открытым исходным кодом, которые стали де-факто стандартом для сбора и визуализации различных метрик экосистемы Kubernetes.

Любой из перечисленных выше сервисов может быть развёрнут независимо с помощью документации, представленной в соответствующих репозиториях, либо же все они могут использоваться вместе как часть единого внедрения Karavi Observability.

Вместе с новым пользовательским интерфейсом PowerFlex HTLM5, Karavi Observability обеспечивает комплексный мониторинг производительности для облачных приложений Kubernetes на PowerFlex: от строительных блоков хранилища PowerFlex до постоянных томов приложений.

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