Dell распространила защиту PowerProtect на приложения Kubernetes

13 ноября 2020 г., 10:25

0

Tweet

О существенном расширении программно-аппаратного семейства PowerProtect, используемого предприятиями для защиты, администрирования и восстановления данных наиболее ответственных приложений, вчера утром объявила Dell Technologies.

Обновлённые решения предоставят клиентам компании дополнительные преимущеста ценовой экономии и масштабирования, обеспечат им большую гибкость при обеспечении безопасности данных в средах VMware и Kubernetes, в публичных облаках и на периферии сети.

В ПО Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery для мониторинга и обеспечения целостности бизнес-данных с применением машинного обучения и аналитики, Dell добавила новые инструменты, которые помогут клиентам обнаруживать и отражать нацеленные на них атаки.

Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery также стало пока единственным онпремисным программным решением для защиты данных, которое рекомендовано Sheltered Harbor, некоммерческой организацией, созданной пять лет назад в целях укрепления доверия публики к финансовым сервисам. Sheltered Harbor проверила и подтвердила способность этого ПО защитить данные провайдеров финансовых услуг от киберугроз, таких как инсайдерские атаки и ransomware.

Апдейт Dell EMC PowerProtect Data Manager позволил этому продукту работать с приложениями, базирующимся на открытой контейнерной платформе Kubernetes. Теперь он поддерживает решения Tanzu, используемые клиентами VMware для создания, запуска и контроля приложений Kubernetes в средах vSphere. ПО Data Manager получило сертификат VMware на выполнение нативного, основанного на политиках администрирования vCenter Storage. Другими словами, с помощью Data Manager клиенты могут изнутри vSphere задавать политики защиты данных для обеспечения безопасности виртуальных машин.

Помимо этого, Data Manager теперь может защищать данные облачных рабочих нагрузок Amazon Web Services и Microsoft Azure, включая популярные сервисы Amazon Elastic Kubernetes и Azure Kubernetes. Улучшена защита приложений, использующих открытые СУБД, такие как PostgreSQL и Apache Cassandra, в средах Kubernetes.

В области аппаратного обеспечения, Dell предложила новое поколение интегрированных устройств защиты данных. Серия PowerProtect DP, по её словам, реализует все возможности защиты данных, включая резервное копирование, восстановление, репликацию, дедупликацию, плюс аварийное восстановление и долгосрочное хранение данных для публичных облаков.

Компания утверждает, что PowerProtect DP Series обеспечит ускорение резервного копирования вплоть до 38% и восстановления данных — до 45%. В полтора раза возросло быстродействие ввода-вывода, доступная ёмкость увеличена до 1 петабайта, а логическая ёмкость стала больше на 30%. Кроме того, устройства расходуют на 23% меньше энергии, что обещает их владельцам существенную экономию денег.

Dell сообщила, что обновления PowerProtect Data Manager и Cyber Recovery доступны уже сейчас, а устройства серии Dell EMC PowerProtect DP поступят в продажу в декабре. В соответствии с новой моделью потребления, они будут доступны через программу Dell Technologies On Demand — полностью управляемый сервис, дающий клиентам больше свободы в том, как они оплачивают, используют и контролируют устройства Dell.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

0

Tweet