Dell представила широкий ассортимент готовых к работе платформ ИИ

Старший технологический стратег Dell Technologies Дэвид Фраттура (David Frattura), в блоге компании объявил о глобальной доступности с 24 марта восьми новых решений, призванных помочь учёным и разработчикам в реализации проектов ИИ для сценариев машинного и глубокого обучения, аналитики данных, высокопроизводительных вычислений, Splunk, моделирования и т.п.

ПО-как-сервис (SaaS) для глубокого обучения One Convergence DKube устраняет проблемы, связанные с онпремисным выполнением ключевых задач, таких как разработка моделей, их тренировка и развёртывание. Эта система искусственного интеллекта может работать как на рабочих станциях, так и на серверах, она автоматически распознает доступные ресурсы и может масштабироваться добавлением узлов в кластер.

Новая облачная архитектура Dell EMC HPC Ready Architecture обеспечивает ускорение вычислений для ИИ и анализа данных на границе сети. Сочетание Bright Computing Solution for Edge, Dell EMC Data Science Portal, серверов PowerEdge с GPU NVIDIA и масштабируемым NAS -хранилищем Isilon гарантирует быстрый доступ к данным, независимо от того, где они собраны, а также снижение (до 3 раз) общей стоимости владения по сравнению с выполнением тех же рабочих нагрузок на других системах.

В серии Dell EMC Ready Solutions for Data Analytics компания предлагает две проверенные программно-аппаратные конфигурации для разных сценариев использования. Ускорить обработку больших и потоковых данных на два порядка позволит Dell EMC Ready Solutions for Data Analytics — Spark on Kubernetes. Для того чтобы получать в режиме реального времени рекомендации и практическую отдачу для бизнеса от машинных данных, клиенты могут использовать Dell EMC Ready Solutions for Data Analytics — Splunk Enterprise на базе серверов PowerEdge.

Линейка предварительно сконфигурированных и протестированных систем Dell Precision Data Science Workstation освободит учёных, занимающихся анализом данных от рутинных и отнимающих массу времени задач подготовки и тренировки моделей. Она включает мобильные (Dell Precision 7000) и стационарные (5820 и 7920 Tower) рабочие станции с GPU NVIDIA Quadro RTX 5000, RTX 6000 и RTX 8000. Системы имеют сертификаты NVIDIA NGC-Ready, оптимизированы для ПО NVIDIA Data Science Software, ведущих приложений XGBoost, TensorFlow, PyTorch.

Ученые, работающие с данными, могут строить свои модели на рабочих станциях Dell Precision 7920 Tower Data Science Workstation, обучая эти модели на данных, находящихся в быстром и высокопроизводительном, масштабируемым и совместно используемом хранилище Dell EMC Isilon NAS H400. Последующий переход к эксплуатации моделей происходит беспрепятственно без смены оборудования или миграции данных.

Результатом сотрудничества Dell и NVIDIA в области ускорения тренировочных рабочих нагрузок глубокого обучения стала комбинация Dell EMC Isilon, Dell EMC PowerSwitch и систем NVIDIA DGX-2 с GPU NVIDIA V100 Tensor Core. Масштабируемое хранилище Dell EMC Isilon также предлагается в проверенной референсной конфигурации с NVIDIA DGX-1, предназначенной для упрощения и ускорения реализации ИИ-проектов уровня предприятия.

