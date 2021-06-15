Dell Partner Award 2021 – объявлены победители

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Подведение итогов ежегодного рейтинга Dell Technologies на этот раз, как и в прошлом году, прошло в режиме онлайн. Награды в 11 номинациях получили компании-партнеры из нашей страны.

Главным отличием Dell Partner Award 2021 являлось то, что он впервые проводился отдельно для украинских партнеров производителя, хотя киевский офис компании отвечает за гораздо больший регион. Обратившееся с приветственным словом к участникам Аня Монрад (Anja Monrad), старший вице-президент и генеральный менеджер Dell Technologies в регионе Центральной и Восточной Европы. Она напомнила, что глобальная пандемия дала импульс цифровизации как бизнеса, так и частной жизни, что привело к росту спроса на широкий спектр решений производителя. Среди самых ярких его достижений в прошлом году – возросший объем выпуска клиентских ПК, который привел к тому, что каждую минуту со сборочных линий выходило 99 компьютеров.

Аня Монрад также отметила как важное достижение компании старт инициативы Apex, официально объявленной на недавно состоявшейся глобальной конференции Dell Technologies World. Она заверила, что в подотчетном ей регионе сервисы проекта Apex будут запущены уже в ближайшее время, что позволит еще более активно продвинуть бизнес компании в направлении инфраструктурных решений. А в заключение своего выступления Аня Монрад подчеркнула, что несмотря на выделение в виде независимой VMware продолжит тесное сотрудничество с Dell Technologies. Достаточно сказать, что Майкл Делл остался членом совета директоров VMware.

В своем кратком приветствии Девид Шпрайт (David Spruyt), старший директор Dell Technologies по партнерским каналам в регионе Центральной и Восточной Европы, поздравил участников с тем, что по итогам 2020 года регион стал лучшим в Старом свете.

Ирина Волк, генеральный менеджер Dell Technologies в Украине и еще 5 странах региона, отметила активность партнеров в непростых условиях. Удаленная работа наложила ограничения на персональное взаимодействие, которое является одним из ключевых факторов бизнеса в любой сфере, но это не помешало добиться успеха.

Открыла сессию награждения партнеров Софи Реннерц, генеральный менеджер Dell Technologies в регионе Северо-Восточной Европы. В категории лучший дистрибьютор клиентских решений были номинированы компании ERC и MUK, но награду получила ERC.

Категория лучший дистрибьютор инфраструктурных решений включила трех номинантов – ERC, Elcore и MUK. А призом была отмечена MUK.

Объявление лучших в категории потребительских решений сделал Алексей Кононский, менеджер этого направления в регионе Центральной и Восточной Европы. Среди номинированных Brain, Moyo и «Розетка» лучшей была признана компания Brain.

Представление категории Партнер года провела Таня Петрович (Tanja Petrovic), директор по партнерским каналам в регионе Северо-Восточной и Юго-Восточной Европы. Среди номинированных Brain, Everest и ITIS, награду получила последняя компания. Была отмечена ее высокая динамика во внедрении систем хранения.

Моника Вереш (Monica Veres), менеджер по продажам клиентских решений в регионе Северная, Южная и Восточная Европа представила номинантов в категории продаж клиентских устройств, в число которых попали CTLine, MiroMix United и Ulys Systems. Лучшей среди них оказалась компания CTLine.

Номинантов в категории продаж инфраструктурных решений огласил Сергей Бутенко, глава направления систем хранения и платформ в регионе Северной и Восточной Европы. Таковыми были признаны Business Continuity Solutions, Integrity Systems и ITIS. А приз получила компания Business Continuity Solutions, отличившаяся в продвижении систем хранения производителя.

Витаутас Амбразаитис (Vytautas Ambrazaitis), менеджер по развитию партнерского канала в регионе Северо-Восточной Европы, познакомил с номинантами в категории «Развитие нового бизнеса»: Am-Bits, IT Solutions и IT Specialist. Среди них лучшей признана компания Am-Bits.

Софи Реннерц сообщила, что безоговорочным лидером в категории «Социальный вклад в развитие общества» стала в этом году компания ERC, которая потратила около 1 млн грн на помощь в борьбе с пандемией COVID19.

Андрей Сивенюк, менеджер по маркетингу в Украине, Казахстане и Средней Азии, представил претендентов в категории маркетинг: Am-Bits, MUK и Netwave, которая и получила звание лучшей.

Номинантами в категории «Персональное достижение» ведущие мероприятия Андрей Молнар и Ольга Шишман объявили Оксану Филоненко (MUK), Романа Нещета (IT Star) и Сергея Сподобаева (ОРСИ), а звание лучшего досталось Оксане Филоненко.

Катерина Нессина, менеджер по сервису в регионе UCIS, Балтике и Венгрии, представила сервисную номинацию, где были отмечены ITIS, MiroMix United и Ulys Systems. А лучшей в ней признана компания ITIS.

А последнюю номинацию «Восходящая звезда» представил Николай Казанцев, менеджер по работе с партнерами из киевского офиса Dell Technologies. Среди компаний Amadeus KO, Dekom и IT-Star Trade лучшей стала Dekom.

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