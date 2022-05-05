Dell оновила масиви зберігання даних PowerMax, PowerStore і PowerFlex

5 мая 2022 г., 9:45

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На щорічній конференції користувачів Dell Technologies World в Лас-Вегасі компанія анонсувала оновлення продуктових серій PowerStore, PowerMax і PowerFlex.



Перш за все, це Dell PowerStore, яка є платформою зберігання даних компанії середнього класу, орієнтованою на клієнтів, які прагнуть збалансувати цінність, гнучкість і простоту з високою продуктивністю. Dell зазначила, що оновлення програмного забезпечення PowerStore забезпечать підвищення продуктивності змішаного робочого навантаження до 50% із збільшенням потужності до 66%. Це повинно дозволити клієнтам покращити планування своїх стратегій безперервності бізнесу за допомогою програмного забезпечення високої доступності, яке можна налаштувати всього за “п’ять кліків”.



Удосконалення також забезпечують кращу підтримку та безпеку для робочих навантажень файлів із збереженням їх рівня, реплікацією файлів та підтримкою стороннього моніторингу файлів і захисту від програм-вимагачів. Крім того, PowerStore отримує переваги від більш глибокої інтеграції з програмним забезпеченням віртуалізації VMware з покращеною затримкою та продуктивністю віртуальних томів. До цього треба додати більш спрощені аварійні відновлення із реплікацією віртуальних томів, знімками на рівні віртуальної машини та швидшими клонами.



Також презентовано вдосконалення Dell PowerMax, флагманського масиву флеш-пам’яті компанії. Акцентується увага на то, що у цих системах вбудовані алгоритми машинного навчання допомагають оптимізувати продуктивність.



PowerMax розроблено для критично важливих додатків, тому дуже важливо, щоб пристрій відповідав найвищим стандартам з точки зору стійкості. З цією метою, за словами Dell, вона додає нові кіберсховища для традиційних серверів та мейнфреймів.



Крім того, PowerMax отримає переваги застосування CloudIQ для захисту від програм-вимагачів. Ці рішення можуть допомогти виявити кібератаки в момент їх початку, таким чином мінімізуючи ризик і прискорюючи відновлення. Представники Dell заявили, що PowerMax тепер надає до 65 мільйонів безпечних знімків для покращення кібер-відновлення, одночасно підвищуючи ефективність за допомогою алгоритмів скорочення даних чотири до одного.



PowerMax також підвищує продуктивність завдяки більш автоматизованим операціям зберігання, включаючи інтелектуальне надання кількох масивів, оптимізацію робочого навантаження, моніторинг і відновлення працездатності. Оновлення крім того забезпечує швидшу доставка і відновлення хмарних знімків, що дозволяє клієнтам швидше переміщувати дані в загальнодоступні хмари, мінімізуючи простої. Що стосується продуктивності, за заявою Dell, клієнти можуть очікувати серйозного прискорення, з кращим часом відгуку на 50% у вимогливих середовищах додатків.



Оновлення сталися й у Dell EMC PowerFlex, серії програмно-визначених рішень з рівнем зберігання, який об’єднує ресурси зберігання на кількох вузлах. За словами Dell, клієнти можуть об’єднувати ресурси сховища на великому наборі стандартних вузлів, щоб створити високопродуктивний, масштабований і стійкий пул.



Найбільшою зміною тут є те, що PowerFlex тепер об’єднує традиційні та сучасні робочі навантаження за допомогою нових файлових сервісів, які забезпечують уніфіковані можливості зберігання блоків і файлів на одній платформі. У Dell заявили, що PowerFlex спрощує мультихмарний режим і DevOps за допомогою найширшої в галузі підтримки блоків і файлів для всіх основних платформ Kubernetes і хмарної оркестровки в Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, SUSE і VMware.



Інші оновлення PowerFlex забезпечать клієнтам вигоду від більшої загальної вартості володіння заощадженням за рахунок консолідації традиційних і контейнерних робочих навантажень з використанням уніфікованого блочного та файлового сховища між відкритими та віртуалізованими ресурсами зберігання. Крім того, клієнти отримають вигоду від спрощеного розгортання за допомогою підключення NVMe-over-TCP, а також спрощених операцій за допомогою нових уніфікованих функцій керування обчисленнями, зберіганням і життєвим циклом системи в PowerFlex Manager.



Слід додати, що нові платформи Dell PowerMax, PowerStore і PowerFlex базуються на понад 500 оновленнях програмного забезпечення.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист