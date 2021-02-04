Dell Let’s Bring It — о бизнесе и решениях

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Региональная онлайновая конференция Dell Technologies собрала около двухсот участников, которые познакомились с достижениями производителя и его перспективными новинками.

Поскольку программа мероприятия оказалась достаточно обширной и полный рассказ о нем не впишется в формат репортажа, остановимся лишь на ключевых выступлениях, где были представлены наиболее интересные новинки. Но начать стоит с приветственного слова Витаутаса Амбразаитиса (Vytautas Ambrazaitis), менеджера по развитию партнерского бизнеса Dell Technologies в странах Северной и Восточной Европы. Подводя итоги 2020 года, он поблагодарил участников за вклад партнеров в таких непростых условиях, когда на бизнес вендора серьезное влияние оказала пандемия COVID-19. Но при этом партнерская сеть Dell Technologies в регионе UCIS увеличилась Так к 908 авторизованным партнерам прибавилось еще 141; имеющими статус «Золотых» стали еще 5, доведя общее их количество до 67; к 13 имеющимся «Платиновым» присоединилось еще четыре; а к пяти «Титановым» примкнул еще один.

Витаутас Амбразаитис: «Развитие партнерской сети было динамичным даже в непростых условиях прошедшего года»

Выступление Симаса Дробелиса (Simas Drobelis), эксперта Dell Technologies по клиентским решениям, включило рассказ о планах производителя по выводу на рынок новых ноутбуков и мониторов. Так продемонстрированные на CES2021 новые дисплеи линейки C (collaboration) оптимизированы для организации видео-конференц-связи, поэтому в их состав входит выдвигающаяся веб-камера с разрешением 5 Мп, аудио-система и микрофон. Они также могут выполнять функцию док-станции, поскольку оснащены портом RJ-45 для подключения к локальной сети, а имеющийся выход USB-C поддерживает функцию зарядки мощностью до 90 Вт. Подставка монитора позволяет регулировать наклон, поворот и высоту в диапазоне 140 мм.

Симас Дробелис продемонстрировал новые модульные десктопы Optiplex Ultra

Обновляется вся линейка ноутбуков Latitude. А среди нововведений входящей в нее младшей серии 3000 стоит отметить возможность использования LTE-модема в устройствах всех диагоналей. Но быстрее всего на рынок выйдут самые производительные конфигурации серии 5000, оснащенные процессорами с индексом H и дискретной графикой. При этом 13-дюймовые лэптопы станут доступны в варианте «2 в 1». В серии Latitude 7000 появляются 15-дюймовые ноутбуки, а в конфигурации с отстегивающимся экраном предлагаются модели с диагональю 13 дюймов, тогда как прежде были доступны лишь 12-дюймовые. Примечательно, что габариты при этом почти не увеличиваются, что достигается за счет использования более тонкой рамки. А серия Latitude 9000 теперь будет охватывать, как гибридные лэптопы, так и ноутбуки с традиционным дизайном.

Конструкция ноутбуков Latitude 5000, 7000 и 9000 получила усовершенствованную систему охлаждения, где вывод горячего воздуха происходит как в задней части корпуса, так и на боковой его грани. А для повышения прочности корпуса в нем используется экологичный материал на базе углеволокнистых усиленных полимеров (CFRP). Стоит обратить внимание, что прежде углеволокно применялось только в высокоуровневых сериях, а теперь с его помощью выполняются и корпуса Latitude 5000.

Система безопасности с поддержкой распознавания лица теперь кроме инфракрасной камеры содержит и датчик движения. Лишь при его срабатывании активируется функция распознавания.

Обновленная серия Latitude 9000 предлагает возможность использования 5G-модема в устройствах всех диагоналей. В ней также появилась поддержка беспроводных адаптеров Wi-Fi 6E. А применение массива из четырех микрофонов позволяет устранять нежелательные шумы во время видео-конференций. Интересно, что установленные в этих ноутбуках веб-камеры оснащаются электро-механическими шторками SafeShatter, которые управляются с клавиатуры. А встроенные аккумуляторы поддерживают технологию ускоренной зарядки Express Charge 2.0, которая в течение 40 минут на 80% пополняет запас батареи.

Существенно доработана конструкция модульных дестопов Optiplex Ultra. Если ранее они были доступны с экранами с диагональю до 27 дюймов, то в новом поколении появились устройства с возможностью использования дисплеев до 38 дюймов. Кроме того, появилась возможность крепления к стене.

В семействе Optiplex Ultra также появился выбор конфигурации: серия 3000 более доступна по цене, тогда как серия 7000 оснащена по максимуму. Расширился и набор портов, куда теперь входит Display port для подключения дополнительного монитора. А в Optiplex Ultra 7000 для этих целей можно задействовать и порт Thunderbolt. Без помощи инструментов можно снять крышку для модернизации SSD или добавления оперативной памяти. Добавлен также отсек для 2,5-дюймового СХД: в Optiplex Ultra 3000 здесь устанавливается жесткий диск, а в Optiplex Ultra 7000 — твердотельный накопитель.

Николай Никитин познакомил с сутью технологии Dynamic Resiliency Engine

Презентация Николая Никитина, системного инженера из киевского офиса Dell Technologies, была посвящена рассказу о технологии надежного хранения данных в массивах производителя среднего уровня. Он напомнил, что СХД PowerStore формально не поддерживают RAID-6, но реализованный в них принцип распределенного хранения информации обеспечивает защиту от одновременного выхода двух накопителей. Отвечает за это Dynamic Resiliency Engine (DRE). Данная технология стала переосмыслением RAID с учетом возможности широко используемых ныне твердотельных накопителей. Кроме того, она нацелена и на минимизацию ручного управления системами хранения. Среди преимуществ такого решения была также отмечена его гибкость, так как в нем поддерживается наращивание объема хранения по одному диску (начиная с конфигураций из 6 дисков) и допускается использование в составе СХД накопителей разного типа.

DRE позволяет защитить данные от выхода из строя накопителей без снижения производительности всей системы хранения

Суть DRE заключается в том, что на все входящие в состав массива накопители распределяются виртуальные разделы. Системе все пространство хранения представляется в виде виртуализированных доменов четности. Резервное пространство также распределяется по всем дискам, в чем заключается принципиальное отличие DRE от RAID, где в качестве горячей замены выделяются целые накопители. При выходе из строя одного из дисков, находившиеся на нем блоки данных восстанавливаются на оставшихся. При этом время восстановления гораздо меньше, чем в случае RAID, так как не нужно его тратить на пустующее пространство. Благодаря значительно сократившемуся времени восстановления меньше вероятность выхода из строя еще одного диска в течение перестраивания массива.

DRE виртуализирует систему хранения

Но и с этой ситуацией DRE может справиться благодаря разделению всего пространства на наборы стойкости (Resiliency Sets). Они автоматически создаются при формировании системы хранения и могут включать до 25 накопителей. Каждый такой домен содержит свое собственное резервное пространство. И сконфигурированная таким образом СХД устойчива к одновременному выходу из строя двух дисков, если они находятся в различных доменах. Примечательно, что после восстановления система возвращается к исходному уровню обеспечения надежности, так как резервное пространство перераспределяется между функционирующими накопителями.

Рассказывая о перспективах развития DRE, выступающий отметил, что на I кв. 2021 года намечен выход обновления этого программного обеспечения, где будет реализована поддержка защиты от кратного выхода из строя диска в рамках одного домена.

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