голос Tweet Компания Elcore провела партнерский вебинар, на котором была представлена недавно анонсированная линейка систем хранения данных Dell EMC PowerStore. В начале презентации ведущий консультант Elcore UA Юрий Саблий отметил, что решения Dell EMC PowerStore созданы для новой эры — эры данных, в которой традиционным системам придется потесниться. От последних представленный продукт отличается ориентацией на данные, интеллектуальностью и адаптивностью. Первая особенность позволяет работать с любыми типами данных и любыми нагрузками. Вторая обеспечивает автономность работы и удобство в эксплуатации, высокую автоматизацию многих рутинных процессов, и третья делает систему гибкой и удобной для модернизации и продления сроков непрерывной эксплуатации. Далее докладчик не преминул отметить, что данные продолжают оказывать давление на ИТ. Собственно говоря, это и явилось предпосылкой разработки новой СХД. Рост объемов информации, с которой необходимо работать приводит к необходимости приобретать новые системы хранения или модернизировать старые, в частности, в силу того, что появляются новые типы данных, такие как объектные данные, контейнеры. В свою очередь, это приводит к росту затрат. Какой же выход? Выход в том, чтобы создать адаптивную систему для всех типов нагрузок, которая оптимизировала бы инвестиции в будущем. Процессы миграции данных, как правило, являются сложными, и поэтому возникает задача минимально ограничить переходы на другие СХД. Если раньше к системам хранения выдвигались требования наличия большого количества сервисов для данных, таких как защита, поддержка и стоимость хранения, то сейчас добавились новые задачи, которые требуют изменения в архитектуре самой СХД, в подходе к ОС. Они, в свою очередь, обеспечат гибкость и интеллектуальность системы, простоту в обслуживании и автономность в работе. В мае была представлена новая система хранения PowerStore, как отклик компании на сложившуюся ситуацию. Система была разработана на новой аппаратной и программной базе. В ней, помимо привычных сервисов, появилась новая функциональность, связанная больше с эксплуатацией. Именно на этих особенностях нового продукта и было сосредоточено дальнейшее выступление. Итак, ориентация на данные. Она заключается в способности выполнять любую нагрузку, такую как традиционные и виртуальные приложения, БД, контейнеры и файлы. Эта универсальность основывается на применении центральной шины NVMe и набору протоколов, которые включают доступ к SAN по протоколу FC, iSCSI over Ethernet, файловый доступ и в будущем — NVMe over Fabric. Архитектурная единица PowerStore состоит из двух узлов, работающих в режиме active—active. Система поддерживает независимое увеличение производительности и емкости. Масштабирование может быть как вертикальное — добавление до трех дисковых полок с подключением по протоколу SAS, так и горизонтальное — до четырех узлов. Модельный ряд устройств представлен пятью модификациями. Пять моделей имеют одинаковую аппаратную часть по типу процессора и отличаются частотой ЦП и объемом памяти. Эффективная емкость дисков может достигать почти 12 ПБ. Что касается того, что принято называть интеллектуальными возможностями, то это программируемость инфраструктуры, позволяющая оптимизировать разработку и автоматизировать рабочие процессы, автономность работы, которая обеспечивается машинным обучением и оптимизацией внутренних ресурсов. Кроме того к этому стоит добавить прогностическую аналитику, осуществляющую мониторинг для снижения рисков и предсказания будущих потребностей. Эффективность машинного обучения полностью раскрывается за рамками одного узла. При добавлении новых ресурсов выполняется их обнаружение, мониторинг их потребления и формирование рекомендаций для администратора в виде всплывающих подсказок. Администратор может предпринять необходимые меры в удобное время. Проактивный мониторинг и прогностическая аналитика всей инфраструктуры системы хранения выполняется с помощью облачного интеллектуального сервиса CloudIQ. Он обнаруживает проблемы и ускоряет их решение, прогнозирует потребности для избегания простоев бизнеса и предоставляет единое окно для мониторинга ЦОД. Переходя к адаптивности системы, докладчик отметил три определяющие ее особенности. Это гибкая контейнерная архитектура, обеспечивающая скорость работы и мобильность приложений, гибкое развертывание, позволяющее без остановок модернизировать ЦОД и выполнять граничные и облачные вычисления, и гибкость потребления, предоставляющая выбор, предсказуемость и защиту инвестиций. Особенности контейнерной архитектуры поддерживаются ОС PowerStoreOS. Она имеет модульную структуру, позволяющую быструю реализацию инноваций и новой функциональности, и предоставляет единые сервисы на всех платформах. Каждый контейнер отвечает за определенную функциональность, например, за репликацию, безопасность и т.п. Такая модульная конструкция позволяет быстро разрабатывать, изменят и добавлять контейнеры без необходимости глубоких изменений ОС. Гибко также осуществляется и выбор самой платформы. Модель PowerStore T — стандартный вариант СХД поставляется как bare metal. В этом случае ОС устанавливается напрямую. В модели Х вначале устанавливается гипервизор ESXi, а поверх как одна из виртуальных машин запускается PowerStoreOS. Это дает интересную и уникальную функциональность, которая называется AppsON. Она позволяет запускать инфраструктурные приложения и приложения, использующие большие объемы данных, прямо на системе. Данные, которые генерируются на граничных сетевых устройствах, могут обрабатываться на PowerStore с включенной функциональностью AppsON, которая позволяет создавать виртуальные машины и запускать на них прикладные программы. Интеграция с VMware включает такие опции, как ESXi, vVols, vRO/vRA и VMware Cloud Foundation. Гибкость развертывания обеспечивается автономной инфраструктурой PowerOne, системой хранения PowerStore и программно-определяемой СХД PowerStore. При покупке технической поддержки ProSupport Plus есть возможность приобрести пакеты Add-On, которые позволяют бесплатно модернизировать узлы, либо, выбрав другой пакет, добавить еще один узел в кластер. В программе Future-Proof появились возможности апгрейда в любое время и гибкие опции выплат (в Украине пока отсутствуют). Суммируя преимущества СХД PowerStore, докладчик отметил уменьшение латентности в три раза, увеличение в 10 раз плотности рабочей нагрузки, уменьшение занимаемого в стойке пространства до 70% при использовании AppsON и быструю неразрушающую миграцию данных с существующих систем хранения.

