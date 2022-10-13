Dell анонсувала компактний сервер PowerEdge XR4000 для обчислень на периферії

13 октября 2022 г., 14:05

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Компанія Dell Technologies анонсувала сервер Dell PowerEdge XR4000, який знаменує собою продовження прагнення виробника до створення платформ для обчислень на периферії. Ці системи можуть протистояти непередбачуваним і часто складним середовищам розгортання, що знаходяться за межами центрів обробки даних - незалежно від того, чи знаходяться вони в обмеженому просторі допоміжних офісів роздрібної торгівлі або безпосередньо поруч з обладнанням у запилених виробничих цехах.



XR4000 розроблений на основі унікальної концепції шасі у двох формфакторах глибиною 14 дюймів. Фактично обчислення розміщуються в модульних візках, що мають формат 1U або 2U.



Шасі для встановлення в стійку підтримує конфігурації 4x 1U, 2x 2U або 2x 1U + 1x 2U і поміщається в стійку стандартної ширини, що дозволяє розгортати його в місцях з наявною обчислювальною інфраструктурою. Пристрої, які можна штабелювати, має глибину 14" (355 мм), але ширину лише 12" та може бути розгорнуте на робочому столі або встановлене на полиці за допомогою спеціальних вбудованих засувок. Обидва корпуси можуть монтуватися на стіну, що забезпечує максимальну гнучкість в умовах обмеженого простору. Обидва корпуси також підтримують односторонній ввід/вивід, що забезпечує одночасний доступ до всіх входів/виходів (включаючи живлення).



Серцем XR4000 є масштабований процесор Intel Xeon D Scalable. Останній має до 20 ядер, що означає, що в стійковому шасі може бути розгорнуто до 80 ядер. Платформа також включає 4 слоти пам'яті з підтримкою 3200 Мбіт/с до 128 ГБ та 4 слоти M.2, а також окрему карту BOSS для розбиття ОС на розділи. Корпус 2U має ті ж функції, що й корпус 1U, але додатково 2 слоти PCIe Gen4 для підтримки графічних і дискретних процесорів та інших мережевих карт.



XR4000 пропонує ще більше інновацій з додаванням додаткового наносервера. Замінюючи необхідність у віртуальному вузлі, Nano Server може функціонувати як такий вузол, дозволяючи створювати власний 2-вузловий кластер vSAN навіть в стековому серверному корпусі 14 "x 12". Це дозволяє розгортати віртуальні машини там, де раніше про це не могло бути й мови через затримку або обмеження пропускної здатності.



Сервер XR4000, протестований MIL/NEBS, може працювати при температурі від -5°C до 55°C, витримуючи більшість рівнів ударів та вібрації, і справлятися з екстремальними умовами віддаленого розгортання або «натовпами покупців в Чорну п'ятницю».



Крім того, обидва типи корпусів можуть бути оснащені рамкою, що замикається, з інтелектуальним моніторингом фільтрів, який сповіщає інтегрований контролер віддаленого доступу Dell (iDRAC) про необхідність заміни фільтра, захищаючи сервер від пилу та інших частинок у повітря, які зустрічаються в більшості індустріальних приміщень.



PowerEdge XR4000 - на сьогодні це сервер Dell з мінімальною глибиною, спеціально створений для периферійних обчислень, забезпечуючи високопродуктивні обчислення і максимальну гнучкість розгортання.

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