Действенная подпитка для ИТ-рынка

27 сентября 2021 г., 17:05

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Затяжной период пандемии COVID-19 характеризуется существенным увеличением мировых расходов на ИТ. Хотя многие компании продолжают фиксировать снижение выручки, приоритетность подобных инвестиций остается на довольно высоком уровне. Помимо уже традиционных направлений, активное наращивание расходов наблюдается в области технологий искусственного интеллекта.

Регулярно пересматриваемый в сторону увеличения прогноз Gartner в своей августовской версии говорит об увеличении глобальных ИТ-расходов в 2021 г. на 8,6%, до 4,2 трлн долл. Наиболее активного прироста ждут от устройств (+13,2% «YoY»), корпоративного ПО (+13,2%), ИТ-услуг (+9,8% «YoY»). При этом все более весомый вклад в их дальнейшее успешное развитие делает сравнительно молодое направление, объединившее в себе аппаратные и программные разработки, а также связанные с искусственным интеллектом услуги.

В рамках заметно ускорившейся цифровой трансформации бизнеса, разработки на базе ИИ проникают во многие сферы корпоративных ИТ. Как полагают исследователи из IDC, общий объем этого рынка по итогам 2021 г. достигнет рекордных 342 млрд долл., что будет соответствовать позитивной динамике «год к году» в размере 15,2%. Уже в будущем году рост ускорится до 18,8%, а по итогам 2024 г. будет с легкостью преодолен знаковый рубеж в 500 млрд долл.

Среди трех ключевых технологических категорий, связанные с ИИ программные разработки возьмут в денежном выражении 88% рассматриваемого рынка. Тем не менее, в ближайшие нескольких лет наиболее быстрорастущим окажется сегмент аппаратного обеспечения. Начиная с 2023 г. лучшим, исходя из темпов роста, станет направление связанных с искусственным интеллектом услуг.

Почти половину выручки в программной категории обеспечат различные, использующие ИИ приложения, включая связанные с CRM и ERM разработки.

В то же время, ИИ-платформы покажут лучший (+33,2%) среднегодовой рост в период с 2021 по 2025 г. Схожих темпов развития добьется сегмент ПО для поддержания жизненного цикла на базе искусственного интеллекта.

Рынку опирающихся на ИИ услуг в 2020 г. был свойственен более высокий, нежели в аппаратном и программном сегментах, рост, что позволило достигнуть в объеме 19,4 млрд долл. В нынешнем году эта цифра увеличится, по меньшей мере, на 19,3%. Не лишним заметить, что данную категорию аналитики делят на сегменты ИИ-услуг и бизнес-услуг, причем на первую приходится около 80% общих доходов. При CAGR в размере 50% уже по итогам 2025 г. у него все шансы увеличится до 50 млрд долл.

В фокусе внимания IDC в настоящее время находятся почти 190 компаний, активно предоставляющих услуги на базе разработок в области искусственного интеллекта. Три крупнейшие из них — IBM, Accenture и Tata Consultancy Services — в прошлом году отчитались выручкой, превышающей 1 млрд долл. Это помогло им взять под коллективный контроль свыше четверти (26%) рассматриваемого рынка. В сегменте бизнес-услуг с применением ИИ тройку лучших сформировали Ernst & Young, Accenture и Deloitte. Под их совместным контролем — 46% общей выручки сегмента.

Вполне ожидаемо, аппаратные разработки являются наименьшей категорией мирового рынка искусственного интеллекта с долей в размере 5%. Однако спрос на устройства стабильно высокий — в 2021 г. общий рост выручки здесь превысит 29% «YoY», а среднегодовое значение поднимется до 19,4%. Основной вклад (82%) продолжат вносить серверы. В 2020 г. каждый из шести ведущих поставщиков серверных систем (Dell, HPE, Huawei, IBM, Inspur и Lenovo) сумел выйти на выручку свыше 500 млн долл. Как итог, на их долю пришлось 62% общей выручки рынка. В то же время, лучший среднегодовой рост в пределах 22,1% покажут системы хранения данных. Каждый из шести крупнейших storage-вендоров для ИИ (Dell, HPE, Hitachi, Huawei, IBM, NetApp) в прошлом году вышел на выручку более 100 млн долл., сумев взять под общий контроль 68% выручки сегмента.

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