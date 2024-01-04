Дефіциту в енергосистемі України немає - з ремонтів вийшло 4 одиниці теплової генерації

4 января 2024 г., 10:25

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Міненерго за підсумками 3 січня повідомило, що дефіциту електроенергії не зафіксовано і не передбачається на поточну добу.



Минулої доби зранку для балансу потужності в енергосистемі відбувалося зменшення навантаження об’єктів ВДЕ.



Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів, заявили у Міненерго.



В аварійний ремонт виведено блок ТЕЦ, протягом доби з короткострокових аварійних ремонтів в роботу вийшло 4 одиниці теплової генерації. У резерві 2 блоки ТЕС, які будуть задіяні при потребі.



Як зазначається, ситуація контрольована - графіки відключень не застосовуються.



Внаслідок масованого обстрілу 2 січня знеструмлювались високовольтні лінії та підстанції на Київщині, були тимчасові порушення у роботі ГЕС. У результаті знеструмлювалися побутові споживчі у Києві та області - усіх заживлено.



На Миколаївщині через вибух біля підстанції відключилася лінія ПЛ 150 кВ, знеструмлювались побутові споживачі, яких було оперативно заживлено. При цьому знизили генерацію 6 ВЕС - увечері роботу станцій було відновлено.



Під час артилерійського обстрілу ПЛ 110 кВ на Донеччині відключився блок ТЕС, знеструмились побутові споживачі. Протягом години всіх абонентів заживлено за резервом.

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